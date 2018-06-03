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У Мексиці в ДТП з автобусом загинули 11 осіб

НовиниНадзвичайні події    03.06.2018 - 10:26
Фото: ДТП в Мексиці (twitter.com/AztecaNoticias)
Фото: ДТП в Мексиці (twitter.com/AztecaNoticias)

Автобус скоїв лобове зіткнення з вантажівкою

В Мексиці сталася аварія за участю пасажирського автобуса, в результаті чого загинули не менш як 11 осіб. Про це повідомляє місцевий сайт milenio.com.

Повідомляється, що в штаті Мехіко автобус скоїв лобове зіткнення з вантажівкою, після чого обидва транспортних засобів впали в яр, а пасажири опинилися під уламками вантажівки. В результаті інциденту загинули не менше як 11 людей, ще 12 отримали поранення. За попередніми даними, причиною аварії стала відмова гальм у вантажівки.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Мексиці застрелили шістьох поліцейських. За даними місцевих ЗМІ, до пункту пропуску в Саламанці під'їхали невідомі, які відкрили вогонь по правоохоронцям. П'ять поліцейських загинули на місці, ще один помер у шпиталі. Влада штату Гуанахуато розшукує злочинців.

 

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Теги публікації: ДТП, авария, Мексика  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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