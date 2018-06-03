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В Мексике в ДТП с автобусом погибли 11 человек

НовостиПроисшествия    03.06.2018 - 10:26
Фото: ДТП в Мексике (twitter.com/AztecaNoticias)
Фото: ДТП в Мексике (twitter.com/AztecaNoticias)

Автобус совершил лобовое столкновение с грузовиком

В Мексике произошла авария с участием пассажирского автобуса, в результате чего погибли не менее 11 человек. Об этом сообщает местный сайт milenio.com.

Сообщается, что в штате Мехико автобус совершил лобовое столкновение с грузовиком, после чего оба транспортных средств упали в овраг, а пассажиры оказались под обломками грузовика. В результате инцидента погибли не менее 11 человек, еще 12 получили ранения. По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозов у грузовика.

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Мексике застрелили шестерых полицейских. По данным местных СМИ, к пункту пропуска в Саламанке подъехали неизвестные, которые открыли огонь по правоохранителям. Пять полицейских погибли на месте, еще один умер в госпитале. Власти штата Гуанахуато разыскивают преступников.

 

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Теги публикации: ДТП, авария, Мексика  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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