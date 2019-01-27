ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Мексиці кількість жертв вибуху на бензопроводі сягнула 114

Новини » Надзвичайні події    27.01.2019 - 05:35
У Мексиці кількість жертв вибуху на бензопроводі сягнула 114
Фото: вибух на трубопроводі в Мексиці (twitter.com/BipPress)

У госпіталях померли від травм, завданих опіками, 46 осіб

У Мексиці кількість загиблих у результаті вибуху на бензиновому трубопроводі у місті Тлауелільпан зросла до 114 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мексиканське Міністерство охорони здоров'я.

Крім того, за повідомленням МОЗ Мексики, у лікарнях, переважно в столиці країни, залишаються 33 людини, троє постраждалих перебувають у лікувальному закладі у Техасі (США).

За останніми даними, в госпіталях померли від травм, завданих опіками, 46 осіб.

Потужний вибух і пожежа сталися 18 січня на великому трубопроводі Тула-Тукспан в момент, коли сотні людей збирали бензин.

Мексиканська державна нафтова компанія Pemex офіційно підтвердила, що вибух на трубопроводі став результатом незаконної врізки.

21 січня на трубопроводі нафтової компанії було виявлено новий витік бензину.

Нагадаємо, у четвер, 24 січня, мексиканська влада повідомила, що кількість загиблих від вибуху бензопроводу в центральній частині Мексики, сягнула 107 осіб.

У Мексиці невідомий намагався захопити в заручники більше 40 дітей У Колумбії стався вибух на нафтопроводі
Новини України МексикатрубопроводВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся