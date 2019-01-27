У Мексиці кількість жертв вибуху на бензопроводі сягнула 114

Фото: вибух на трубопроводі в Мексиці (twitter.com/BipPress)

У госпіталях померли від травм, завданих опіками, 46 осіб

У Мексиці кількість загиблих у результаті вибуху на бензиновому трубопроводі у місті Тлауелільпан зросла до 114 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мексиканське Міністерство охорони здоров'я.

Крім того, за повідомленням МОЗ Мексики, у лікарнях, переважно в столиці країни, залишаються 33 людини, троє постраждалих перебувають у лікувальному закладі у Техасі (США).

За останніми даними, в госпіталях померли від травм, завданих опіками, 46 осіб.

Потужний вибух і пожежа сталися 18 січня на великому трубопроводі Тула-Тукспан в момент, коли сотні людей збирали бензин.

Мексиканська державна нафтова компанія Pemex офіційно підтвердила, що вибух на трубопроводі став результатом незаконної врізки.

21 січня на трубопроводі нафтової компанії було виявлено новий витік бензину.

Нагадаємо, у четвер, 24 січня, мексиканська влада повідомила, що кількість загиблих від вибуху бензопроводу в центральній частині Мексики, сягнула 107 осіб.