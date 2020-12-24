В Мексике и Чили начали вакцинацию от коронавируса

Фото: вакцинация в Мексике (debate.com.mx)

В Мексике и Чили в четверг, 24 декабря, началась вакцинация населения от коронавируса. Первыми дозы препарата Pfizer получают медики, работающие с заболевшими COVID-19.

Об этом сообщает AP.

В Мексике в прямом эфире ввели первую дозу вакцины от коронавируса. Ее получила 59-летняя медсестра Мария Ирен Мартинез. В Чили первой привитой стала 46-летняя медсестра Зулема Рикельме.

Мексика начала вакцинацию после получения первых трех тысяч доз вакцины Pfizer из Бельгии. В Чили доставили 10 тысяч доз препарата. Кроме этого, вакцинация началась и в Коста-Рике.

Напомним, в США с 14 декабря проводят вакцинацию от коронавируса препаратом Pfizer. Спустя неделю там утвердили использование вакцины Moderna.

Также вакцинация началась в Великобритании. 27 декабря прививать от коронавируса начнут в Евросоюзе.

Сегодня Министерство здравоохранения Украины опубликовало план массовой вакцинации населения от коронавируса. Он состоит из пяти этапов и имеет 9 групп риска.

В план входят 9 приоритетных групп: медработники; военнослужащие; работники социальной сферы; лица, проживающие в учреждениях по долгосрочному уходу, и работники таких учреждений; пожилые люди (60+ лет); работники критически важных структур государственной безопасности (ГСЧС, Нацполиция, Нацгвардия, СБУ, ВСУ, МВД).