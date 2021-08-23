В Мексиканській затоці спалахнула нафтова платформа: є жертва та постраждалі
На нафтовій платформі KU-Alfa компанії Pemex в Мексиканській затоці стався вибух, а після нього виникла пожежа. Внаслідок інциденту один працівник загинув, ще низка отримали опіки та поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії Pemex.
Вказано, що пожежу вдалося локалізувати, а постраждалим вже надається допомога.
Компанія опублікувала звіт про стан працівників, які перебували на момент інциденту на платформі. Наразі відомо про:
- працівники Petrоleos Mexicanos - 3 поранених, 1 людина з нервовим зривом, 1 - загинула;
- працівники компанії Cotemar - 3 людей отримали травми та 3 зникли безвісти;
- працівники фірми з контролю умов та доброчесності - 2 зниклих безвісти.
У компанії додають, що на даний час проводиться пошук зниклих безвісти співробітників, а також проводиться оцінка нанесеного збитку.
На опублікованих в мережі кадрах видно, як в результаті пожежі в небо підіймається густий чорний дим.
¡DE ÚLTIMO MOMENTO!— Terror y datos curiosos (@cuentode_terror) August 23, 2021
Se incendia una plataforma marina de Pemex en el Golfo de México.
El incendio en la plataforma Ku-Alfa continúa fuera de control, inmediatamente se activó el protocolo de evacuación.
Parte 1/2 pic.twitter.com/gZNgxab5B8
Reportan varios lesionados, ambulancias de Pemex y de la Cruz Roja están a la espera del arribo de los helicópteros que trasladan a los lesionados, quienes serán atendidos en los diversos hospitales de Ciudad del Carmen, Campeche.— Terror y datos curiosos (@cuentode_terror) August 23, 2021
Parte 2/2 pic.twitter.com/xnO7knsPF8