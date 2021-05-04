У Мехіко впав метроміст з поїздом. Загинули щонайменше 13 людей

Крім того, після краху метромосту госпіталізували 34 людини.

Мер Мехіко Клаудіа Шейнбаум, у свою чергу, повідомила, що метроміст впав разом з поїздом. Інцидент стався на південному сході Мехіко, в районі станцій Олівос і Тесонко.

Міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрард висловив співчуття у зв'язку з катастрофою метромосту в Мехіко, вважає за необхідне з'ясувати причини і знайти відповідальних.