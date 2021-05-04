У Мехіко впав метроміст з поїздом. Загинули щонайменше 13 людей

У столиці Мексики впав метроміст з поїздом. В результаті події загинули 13 осіб і близько 80 отримали поранення і травми різного ступеня тяжкості.
Про це повідомляє видання Universal.
Крім того, після краху метромосту госпіталізували 34 людини.
Мер Мехіко Клаудіа Шейнбаум, у свою чергу, повідомила, що метроміст впав разом з поїздом. Інцидент стався на південному сході Мехіко, в районі станцій Олівос і Тесонко.
Міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрард висловив співчуття у зв'язку з катастрофою метромосту в Мехіко, вважає за необхідне з'ясувати причини і знайти відповідальних.
Нагадаємо, у Волинській області обвалився міст. В результаті події постраждали п'ятеро людей.
Раніше повідомлялося, що в Італії впав автомобільний міст через зливу.