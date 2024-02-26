Механизмы мобилизации и бронирования должны разрабатываться в диалоге с бизнесом, - эксперт

"Пока мы говорим только о каких-то общих подходах, ведь конкретики нет. Есть отдельные заявления чиновников, но нет базового понимания, какой именно будет модель. Вы знаете подход Наталухи, он как квазиналог (инициатива по бронированию только для работников с зарплатами более 33 тыс. грн, - ред) Непублично от некоторых бизнес-ассоциаций поступали заявления, что в таком виде это не совсем приемлемая модель, но опять-таки вопрос остается - это ли дополнительная опция с точки зрения возможности расширения бронирования, или это будет просто замена бронирования?" - объяснил экономист.

Он отметил, что также нет решения о финансировании дополнительно мобилизованных бойцов - модели, которая была бы озвучена публично, до сих пор нет. Но любое принимаемое решение должно быть проведено в дискуссии с бизнесом.

"Сейчас идут попытки зондирования почвы, чтобы понять, куда двигаться. Сейчас в Верховной Раде сосредоточились на экономическом секторе - чтобы вычислить, какое количество людей должно быть забронировано для того, чтобы обеспечить необходимое количество мобилизованных. Но это очень сложные вещи. И без экономического расчета, без понимания, каким образом это будет происходить, это будет очень тяжело. Поэтому я подчеркиваю: такие имущественные модели или другой ценз, который может быть введен, должен быть обсужден с бизнесом для понимания четких правил", - подчеркнул Забловский.

Напомним, ранее появилась информация, что в Кабмине рассматривается схема бронирования только для работников с зарплатой от 35 тыс. грн.