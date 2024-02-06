ua en ru
Вт, 06 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Механизмы мобилизации не должны повлечь за собой паралич украинской экономики, - ЕВА

Вторник 06 февраля 2024 16:10
UA EN RU
Механизмы мобилизации не должны повлечь за собой паралич украинской экономики, - ЕВА Фото: механизмы мобилизации не должны вызвать паралич украинской экономики (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Ключевой задачей власти является создание сбалансированных норм мобилизации, которые можно выполнить и которые не будут парализовать работу части страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Европейской бизнес-ассоциации.

Поэтому, по убеждению ЕВА, законопроект о мобилизации должен быть заранее доработан, чтобы не остановить работу страны и, в частности, ее экономики.

"Важным является вопрос бронирования работников для продолжения работы бизнеса. Сейчас забронировать критически важных специалистов или экспертов в компании особенно сложно. При этом экономический сектор государства должен работать на полную для обеспечения потребностей государства и армии. Поэтому с целью формирования баланса, для надлежащего функционирования экономики в стране важно дополнительно предусмотреть бронирование работников, которые не принадлежат к критически важным предприятиям, но в то же время активно работают и платят налоги в бюджет Украины", - подчеркнули в ЕВА.

Там также напомнили о системе автоматического бронирования, которая недавно озвучивалась представителями правительства, и имела целью введение автоматического бронирования работников с учетом определенных критериев.

"Такая дополнительная опция к уже предусмотренным инструментам бронирования критических сотрудников позволит расширить категорию забронированного трудоспособного населения, что будет иметь положительный экономический эффект и позволит как сбалансировать экономическую ситуацию в стране, так и создать дополнительные поступления в бюджет на военные нужды страны", - резюмировали в ЕВА.

Напомним, ранее в Кабмине предложили схему, согласно которой бронировать можно было только работников с зарплатой от 35 тыс. грн.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Европейская бизнес ассоциация Мобилизация в Украине
NEWS
Бигус vs СБУ. Кто и зачем следил за журналистами: детали скандала
Бигус vs СБУ. Кто и зачем следил за журналистами: детали скандала
DAILY
"Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить