Механізм призначення субсидій та пільг в Україні змінять: що пропонують у Мінсоцполітики

Як зазначається в повідомленні, наразі прийом документів і призначення субсидій і пільг здійснюється управліннями соціального захисту населення (УСЗН), на місцевому рівні, і здійснюється з прив’язкою до місця, де розміщено відповідний УСЗН.

"Оригіналом поданих документів та виплатних документів є паперова форма, що небезпечно під час бойових дій чи окупації. Під час війни опрацювання заяв на субсидії та пільги в громадах, де тривають бойові дії, чи які тимчасово окуповані, неможливе. А в тих громадах, куди переміщаються громадяни, процедура призначення - складна і тривала. Адже при зміні місця проживання, людина має повідомити УСЗН, де перебувала на обліку, для припинення надання виплат. А потім звернутися до УСЗН за новим місцем проживання для переведення отримання виплати. Це займає від кількох тижнів до кількох місяців, протягом яких людина залишається без виплат", - заявили в міністерстві.

Міністерство соціальної політики пропонує призначати субсидії і пільги через Пенсійний фонд України.

"Використання ІТ-систем Пенсійного фонду дозволить прийняти документи громадян на отримання житлових субсидій і пільг в будь-якій точці України. Наприклад, субсидію для громадян, які проживали в Херсонській чи Запорізькій області, можна буде призначити у Львові чи Вінниці", йдеться в повідомленні.

За даними міністерства, це не матиме жодного впливу на діючих отримувачів пільг та житлових субсидій, які не змінювали місце проживання; а для осіб, які вимушено змінили місце проживання, надасть можливість звернутися з питання призначення житлової субсидії чи надання пільг до органів Пенсійного фонду України, а також до ЦНАПів або онлайн - до місцевих органів (через додаток "Соціальна громада").

"Це також дозволить автоматизувати процеси нарахування та виплати пільг та житлових субсидій, а головне - не втрачати дані громадян, що дають підстави для отримання житлових субсидій і пільг, як це, на жаль, відбувалось, з раніше окупованими територіями. Документи зберігатимуться в електронній формі, що забезпечить захист інформації, максимальну інформаційну взаємодію з держреєстром пошкодженого та знищеного майна та з іншими державними реєстрами", - зазначили в Мінсоцполітики.