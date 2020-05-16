Меган Маркл і принц Гаррі вразили своїм першим виходом у світ з часу карантину

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Меган Маркл і принц Гаррі несподівано взяли участь у відеоконференції працівників психіатричних служб

Меган Маркл і принц Гаррі здійснили свій перший вихід у світ з часу початку карантину через пандемію коронавірусу. Хоча подружжя після переїзду до США, де знайшли для себе розкішний особняк з басейном в Малібу в Каліфорнії, вже здійснювали таємні "вилазки" щоб допомогти волонтерам, цього разу відкрито з'явилися перед публікою.

Колишні герцог і герцогиня взяли участь в щоденній зустрічі для працівників психіатричних служб у Crisis Text Line. Ця благодійна ініціатива пропонує цілодобову підтримку для тих, хто знаходиться в кризовій ситуації на всій території Великої Британії.

Служба була створена в 2013 році. Глобальна неприбуткова організація Crisis Text Line допомагає надавати безкоштовні та конфіденційні текстові послуги з охорони психічного здоров'я нужденним особам. Торік разом із принцом Вільямом і Кейт Міддлтон герцоги Сассекські допомогли із запуском філії компанії у Британії - Shout. Королівський фонд виділив на це близько 5 мільйонів доларів. Про це передає Global News.

Нинішнє спілкування відбувалося в режимі відеоконференції через Zoom.

Те, що члени британської королівської сім'ї приєднатися до дискусій, ніхто з добровольців з команди організації не очікував.

Один з робочих Ріккі Ніл поділився фотографією в Instagram на тлі комп'ютера, на екрані якого можна побачити принца з дружиною.

"Не кожен день Меган і Гаррі беруть участь у ваших зборах співробітників і відстоюють роботу, яку ви робите", - підписав він знімок.

Меган Маркл і принц Гаррі беруть участь у конференції працівників психіатричних служб (Фото: twitter.com/MeghansMirror)

Меган виглядала свіжою та сяяла, на ній була одна з фірмових блакитних блузок на ґудзиках.

Як відзначають в популярному модному блозі MeghansMirror, присвяченому гардеробу Маркл, герцогиня продовжує демонструвати свій помітно більш легкий і "урізаний" стиль відтоді, як в березні переїхала в Лос-Анджелес із принцом Гаррі і їх маленьким сином Арчі.

Раніше ми писали про те, що 6 травня спадкоємець герцога і герцогині Сассекських принц Арчі відсвяткував свій перший день народження. Меган Маркл і принц Гаррі, які зараз живуть в розкішному особняку з басейном в Малібу (Каліфорнія, США), на честь свята записали для шанувальників цікаве відео. Таким чином уся родина взяла участь у благодійній кампанії Save the Stories в Британії та Штатах, мета якої надати необхідну підтримку дітям, постраждалим від пандемії COVID-19.

Автор: Марія Бойко