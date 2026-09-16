ua en ru
Ср, 16 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

Meest China меняет логистику из-за атак: что будет со сроками доставки

12:50 16.09.2026 Ср
3 мин
aimg Анастасия Мацепа
Meest China меняет логистику из-за атак: что будет со сроками доставки Фото: Meest China почти вдвое увеличила долю заказов, отгружаемых изо дня в день (meest.cn)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Атаки на пограничную и логистическую инфраструктуру влияют на стабильность маршрутов и прогнозируемость сроков доставки грузов в Украину. В Meest China из-за этого сокращают время хранения товаров на складах, меняют маршруты и увеличивают страховое покрытие.

Об этом рассказал РБК-Украина акционер Meest China Вячеслав Лысенко.

В результате атак Meest China изменили подходы к работе, в частности сократили время нахождения товаров на складах.

''Стремимся организовывать логистику таким образом, чтобы грузы после поступления как можно быстрее передавались конечным получателям. Для этого перестроили систему уведомлений клиентов и алгоритм обработки грузов на транзитных складах”, – рассказал Вячеслав Лысенко.

По его словам, это позволило почти вдвое увеличить долю коммерческих заказов, отгружаемых изо дня в день из транзитного склада в Украине конечному получателю. Если год назад этот показатель составил около 40%, то сейчас он вырос до 70-75%. К концу года компания стремится довести его до более чем 90%.

"Это позволяет не только ускорить поставки, но и существенно снизить риски, связанные с хранением товаров в условиях постоянной угрозы обстрелов", – отметил Лысенко.

В Meest China также были пересмотрены система страхования грузов с подрядчиками, предоставляющими логистические услуги. Некоторые из них изменили условия сотрудничества и начали предоставлять полное страхование грузов, включая военные риски.

"Это позволяет нам в случае наступления страхового случая полностью возместить стоимость поврежденных или уничтоженных товаров", – пояснил акционер Meest China.

Из-за риска безопасности компания по возможности перемещает транспорт в регионы, где количество воздушных тревог меньше, чтобы ускорить прохождение пограничных пунктов пропуска.

''Долгосрочные отношения с перевозчиками позволяют нам очень быстро менять маршруты в зависимости от ситуации'', – сказал Лысенко.

Он добавил, что если из-за изменения маршрута расходы на логистику растут, Meest China покрывает их самостоятельно в пределах установленного тарифа. Стоимость услуг для клиентов из-за этого не меняют.

В то же время дальнейшие атаки на склады и логистическую инфраструктуру могут изменить расположение ключевых логистических хабов. По словам Лысенко, они смещаются к западу Украины, а вблизи границ с Польшей, Венгрией и Румынией, а также на территории этих стран ожидается активное развитие складской инфраструктуры.

''Атаки на склады и логистику по всей стране смещают ключевые логистические хабы на запад'', – отметил он.

Для нескольких бизнес-клиентов Meest China уже ввела формат работы с зарубежным складом. Товары будут храниться в Польше, а в Украину будут завозиться по запросу клиента в необходимом количестве.

По словам Лысенко, наиболее ощутимым для конечного потребителя следствием обстрелов и трансформации логистики могут стать задержки в доставке отправок. Чтобы уменьшить их влияние, компания работает над ускорением 'первой мили' доставки.

''Мы активно работаем над ускорением ''первой мили'' доставки, чтобы создать запас в 1–2 дня и уменьшить задержки, вызванные трудностями в Украине'', – рассказал акционер Meest China.

Читайте также: "Новая почта" осталась без современного терминала после удара России по Киеву

Посылки "Укрпочтой" в ЕС подорожают: кому и сколько придется доплатить

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
посилки Война в Украине
Новости
Рада проголосовала за отмену льготы на посылки: что изменится
Рада проголосовала за отмену льготы на посылки: что изменится
Аналитика
Путин хотел сделать Россию великой, а сделал великим НАТО: интервью с экс-директором ЦРУ Петреусом
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Путин хотел сделать Россию великой, а сделал великим НАТО: интервью с экс-директором ЦРУ Петреусом