Meest China меняет логистику из-за атак: что будет со сроками доставки

Атаки на пограничную и логистическую инфраструктуру влияют на стабильность маршрутов и прогнозируемость сроков доставки грузов в Украину. В Meest China из-за этого сокращают время хранения товаров на складах, меняют маршруты и увеличивают страховое покрытие.

В результате атак Meest China изменили подходы к работе, в частности сократили время нахождения товаров на складах.

''Стремимся организовывать логистику таким образом, чтобы грузы после поступления как можно быстрее передавались конечным получателям. Для этого перестроили систему уведомлений клиентов и алгоритм обработки грузов на транзитных складах”, – рассказал Вячеслав Лысенко.

По его словам, это позволило почти вдвое увеличить долю коммерческих заказов, отгружаемых изо дня в день из транзитного склада в Украине конечному получателю. Если год назад этот показатель составил около 40%, то сейчас он вырос до 70-75%. К концу года компания стремится довести его до более чем 90%.

"Это позволяет не только ускорить поставки, но и существенно снизить риски, связанные с хранением товаров в условиях постоянной угрозы обстрелов", – отметил Лысенко.

В Meest China также были пересмотрены система страхования грузов с подрядчиками, предоставляющими логистические услуги. Некоторые из них изменили условия сотрудничества и начали предоставлять полное страхование грузов, включая военные риски.

"Это позволяет нам в случае наступления страхового случая полностью возместить стоимость поврежденных или уничтоженных товаров", – пояснил акционер Meest China.

Из-за риска безопасности компания по возможности перемещает транспорт в регионы, где количество воздушных тревог меньше, чтобы ускорить прохождение пограничных пунктов пропуска.

''Долгосрочные отношения с перевозчиками позволяют нам очень быстро менять маршруты в зависимости от ситуации'', – сказал Лысенко.

Он добавил, что если из-за изменения маршрута расходы на логистику растут, Meest China покрывает их самостоятельно в пределах установленного тарифа. Стоимость услуг для клиентов из-за этого не меняют.

В то же время дальнейшие атаки на склады и логистическую инфраструктуру могут изменить расположение ключевых логистических хабов. По словам Лысенко, они смещаются к западу Украины, а вблизи границ с Польшей, Венгрией и Румынией, а также на территории этих стран ожидается активное развитие складской инфраструктуры.

''Атаки на склады и логистику по всей стране смещают ключевые логистические хабы на запад'', – отметил он.

Для нескольких бизнес-клиентов Meest China уже ввела формат работы с зарубежным складом. Товары будут храниться в Польше, а в Украину будут завозиться по запросу клиента в необходимом количестве.

По словам Лысенко, наиболее ощутимым для конечного потребителя следствием обстрелов и трансформации логистики могут стать задержки в доставке отправок. Чтобы уменьшить их влияние, компания работает над ускорением 'первой мили' доставки.

''Мы активно работаем над ускорением ''первой мили'' доставки, чтобы создать запас в 1–2 дня и уменьшить задержки, вызванные трудностями в Украине'', – рассказал акционер Meest China.