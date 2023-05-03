Медведев снова захотел убить Зеленского. В ОП высмеяли его угрозы

"После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции", – написал Медведев.

В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter метко высмеял его угрозы.

"На любое угрожающее заявление типичного российского субъекта "Медведева", особенно о "физическом уничтожении", есть блестящая финская ремарка: Tyhjät tynnyrit kolisevat enite", - написал подоляк.

Следует заметить, что данное выражение в переводе на украинский звучит так: "Пустая бочка сильнее гремит" или - "В пустой бочке и колокола много".