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Медведев снова захотел убить Зеленского. В ОП высмеяли его угрозы

Фото: заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев (kremlin.ru)
Автор: Наталья Кава

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости физического устранения президента України Владимира Зеленского. Такова его реакция на взрывы в районе Кремля в ночь на среду, 3 мая.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал в своем Telegram-канале.

"После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции", – написал Медведев.

В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter метко высмеял его угрозы.

"На любое угрожающее заявление типичного российского субъекта "Медведева", особенно о "физическом уничтожении", есть блестящая финская ремарка: Tyhjät tynnyrit kolisevat enite", - написал подоляк.

Следует заметить, что данное выражение в переводе на украинский звучит так: "Пустая бочка сильнее гремит" или - "В пустой бочке и колокола много".

Напомним, сегодня ночью в районе Кремля раздались взрывы.

В России нафантазировали, что Украина якобы пыталась нанести удар по Кремлю.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, "атака" дронов на Кремль, в которой россияне обвиняют Украину, может свидетельствовать о подготовке Москвой масштабного теракта.

Также президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не совершала никаких "атак" на Кремль и российского диктатора Владимира Путина. Государство использует оружие для защиты своей территории.

Главное об "атаке дронов" и с какой целью Кремль обвинил Украину – читайте в материале РБК-Украина.

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