Медведев снова захотел убить Зеленского. В ОП высмеяли его угрозы

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости физического устранения президента України Владимира Зеленского. Такова его реакция на взрывы в районе Кремля в ночь на среду, 3 мая.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал в своем Telegram-канале.
"После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции", – написал Медведев.
В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter метко высмеял его угрозы.
"На любое угрожающее заявление типичного российского субъекта "Медведева", особенно о "физическом уничтожении", есть блестящая финская ремарка: Tyhjät tynnyrit kolisevat enite", - написал подоляк.
Следует заметить, что данное выражение в переводе на украинский звучит так: "Пустая бочка сильнее гремит" или - "В пустой бочке и колокола много".
Напомним, сегодня ночью в районе Кремля раздались взрывы.
В России нафантазировали, что Украина якобы пыталась нанести удар по Кремлю.
По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, "атака" дронов на Кремль, в которой россияне обвиняют Украину, может свидетельствовать о подготовке Москвой масштабного теракта.
Также президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не совершала никаких "атак" на Кремль и российского диктатора Владимира Путина. Государство использует оружие для защиты своей территории.
Главное об "атаке дронов" и с какой целью Кремль обвинил Украину – читайте в материале РБК-Украина.
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