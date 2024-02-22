Медведев размечтался о наступлении на Киев и Одессу. В ЕС ему посоветовали "подлечить голову"

Медведев в интервью российским СМИ заявил, что для достижения "целей СВО", российским войскам придется снова дойти до Киева - "если не сейчас, то через какое-то время", и заявил, что Россия уже "заждалась Одессы".

"Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время, возможно, в какую-то другую фазу развития этого конфликта", - мечтал российский чиновник.

По словам Медведева, на это якобы есть две причины. Первая - Киев якобы "русский город" и вторая - от него якобы "исходит интернациональная угроза существованию Российской Федерации", поскольку Киевом якобы "руководит интернациональная бригада противников России во главе с Соединенными Штатами Америки".

Замглавы Совбеза также вспомнил и об Одессе.

"Одесса, возвращайся домой. Мы заждались Одессу в Российской Федерации. Даже в силу истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят - это наш русский город", - сказал он.

Реакция Еврокомиссии

"Обычно мы не комментируем слова людей, которые изо всех сил пытаются привлекать внимание к себе, особенно если это внутренний "номер 2" для каких-то целей. Хотя это хорошо, что упомянутое вами лицо публично транслирует диагноз о состоянии своего ментального здоровья, единственное, что здесь можно сказать - это порекомендовать консультации и помощь специалиста", - ответил Стано.

Он отметил, что те миллиарды долларов, которые Россия потратила на ведение войны против Украины, Москва могла бы использовать на программы поддержки здоровья своих граждан.

"Думаю, министры иностранных дел стран-членов очень четко выразили свою позицию, когда встречались в понедельник: что мы продолжим поддерживать Украину, которая правомерно защищается от агрессии... Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель и страны-члены делают то, что могут сделать, чтобы - как отметил высокий представитель - предоставлять Украине "больше и быстрее", и не только "сколько будет необходимо", а "сколько бы это ни стоило", - добавил спикер.

Напомним, ранее Брюссель предложил ежегодно выделять по 5 млрд евро в течение следующих четырех лет для поддержки Украины посредством Европейского фонда мира.

Мы также писали, что Боррель вчера раскрыл детали 13-го пакета санкций ЕС против России.

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