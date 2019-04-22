У РФ прогнозують поліпшення відносин з Україною за Зеленського

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв прокоментував результати виборів президента України і заявив, що бачить шанс на поліпшення відносин між РФ і Україною за її нового керівництва. Про це він написав у Facebook.

Зазначимо, станом на 9:40, ЦВК опрацювала 94% проколів. Лідирує Володимир Зеленський, 73,19% українців віддали за нього голоси.

"У мене немає сумнівів, що новий керівник держави щодо Росії буде дотримуватися риторики, яку він використовував у ході передвиборної кампанії. Повторювати відомі ідеологічні формули, орієнтовані на різні групи населення. Не відчуваю жодних ілюзій з цього приводу. У той же час шанси на покращення взаємодії з нашою країною все ж таки є", - заявив він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що він буде продовжувати нормандський формат і мінський напрямок, а також пообіцяв перезавантаження мінського процесу. Також Зеленський пообіцяв зробити все, щоб повернути в Україну всіх військовополонених.

РБК-Україна писало, що у команді Володимира Зеленського бачать пріоритетом співпрацю з країнами "Великої сімки". Зокрема, команда буде фокусувати свою роботу на гуманітарних аспектах і на питаннях безпеки.