Медведєв: пропозиції по ціні на газ застосовні і до нової влади України

Всі пропозиції, які Росія робила за ціною на газ на так званих "економічних переговорах" з екс-кандидатом у президенти України від Опозиційної платформи - За життя" Юрієм Бойко та Віктором Медведчуком, застосовні і до нової влади України. Про це заявив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, повідомляють росЗМІ.

Зазначимо, Бойко і Медведчук проводили "економічні переговори з прем'єром РФ Дмитром Медведєвим і главою "Газпрому" Олексієм Міллером. Під час "переговорів" Медведчук підкреслив, що сторонам "потрібні прямі договори з постачання газу, щоб знизити ціну на газ для населення".

"Ми нічого не змінюємо своєї позиції. Справа не в тому, хто переміг, - це вибір українського народу. А справа в тому, як далі працювати чи, навпаки, не працювати", - сказав він.

Додамо, що в "Нафтогазі" прокоментували ці "переговори" і нагадали, що за чинним контрактом, зміненим в арбітражі, РФ вже повинна продавати Україні газ за ціною на 48% дешевше, ніж та, яка б вийшла в березні за формулою у початковому контракті. У "Нафтогазі" додали, що "Газпром" заборгував 2,8 млрд доларів компенсації.

РБК-Україна писало, що через польот Юрія Бойка і голови політради "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука в Москву ДБР відкрило кримінальну справу проти співробітників Державної прикордонної та Державної авіаційної служб.