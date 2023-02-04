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Медведев угрожает "ядеркой" за удары по оккупантам в Крыму. У Зеленского ответили

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заволновался за оккупированный Крым после заявлений о передаче Украине от союзников дальнобойных ракет и снова угрожает ядерным ударом. На Банковой призывали его игнорировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы ОП Михаила Подоляка.

"Международное право четкое. Украина может освобождать свои территории, применяя любые инструменты. Крым - это Украина. Поэтому угрозы официальных лиц РФ об "ударах возмездия" - это только фиксация намерения совершения массовых убийств и попытка пугать в традиционном стиле РФ. Всегда игнорируйте Медведева", - написал Подоляк.

Что сказал Медведев

Напомним, сегодня прислужник российского диктатора Дмитрий Медведев пригрозил украинцам "ударом возмездия", если они будут атаковать военные объекты россиян в оккупированном Крыму и заявил, что якобы "зажжется вся Украина", очевидно намекая на применение ядерного оружия.

Добавим, взволновало Медведева то, что США в новом пакете помощи Украине объявили, в частности, о передаче ВСУ дальнобойных GLSDB, которые способны бить на расстояние до 150 км.

При этом в Пентагоне уже сказали, сможет ли Украина использовать эти ракеты для деоккупации Крыма. Там заявили, что украинцы сами должны решать, как освобождать свои территории.

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Дмитрий МедведевКримЯдерная война