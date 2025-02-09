Медведенко раскрыл свои доходы в НБА и вспомнил первые заработки в Украине

Знаменитый украинский баскетболист Станислав Медведенко, который дважды становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации, рассказал сколько зарабатывал за океаном и на старте карьеры в Украине.

Профессиональную карьеру Медведенко начал в 1996 году. Он стал одним из лучших на всеукраинском турнире школьников - Кубок Волкова. А затем дебютировал в Суперлиге в составе столичного "Денди-Баскета".

"Зарплата была 50 долларов в месяц. Я еще пацан был - 16 лет. Также нескольким перспективным ребятам предлагали приезжать поесть бесплатно в одном из кафе, но было очень далеко. Раз пять я доехал", - вспоминает баскетболист.

А в 2000 году уже 21-летний центровой подписал первый контракт на два сезона с одним из лучших клубов НБА - "Лос-Анджелес Лейкерс". В его составе Медведенко играл рядом с Шакилом О'Нилом, Коби Брайантом и другими звездами. Украинец дважды становился чемпионом НБА и еще однажды играл в финальной серии.

"Я начинал в "Лейкерс" с минимальной зарплаты, примерно 350-400 тысяч долларов в год. Сейчас "минималка" в НБА - 770 тысяч долларов, зарплаты заметно выросли. Мой контракт постоянно увеличивался, максимальная моя зарплата в Лос-Анджелесе была три миллиона", - рассказал Медведенко.