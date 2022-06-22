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Медведчуку продовжили арешт до 9 серпня

Фото: народний депутат Віктор Медведчук (РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Личаківський районний суд Львова продовжив арешт депутата Верховної Ради Віктора Медведчука. Він прродлится до 9 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суд.

Рішення було прийнято 9 червня.

Суддя задовольнив клопотання прокурора Офісу генерального прокурора і продовжив термін утримання під вартою без визначення розміру застави строком на 60 днів до підозрюваному Медведчуку.

Захист депутата звернувся до Верховного суду з проханням про передачу даного клопотання на розгляд до Печерського районного суду Києва, але колегія суддів Касаційного кримінального суду відмовила в цьому.

Як відомо, Медведчука підозрюють у державній зраді пособництві терористичним організаціям "ЛДНР". До початку війни з Росією він перебував під домашнім арештом, з-під якого втік відразу після початку бойових дій.

Раніше секретар РНБО Данилов розповів про затримання Медведчука на західному кордоні.

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Віктор Медведчук