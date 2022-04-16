RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Медведчука відправив під арешт суд у Львові

Фото: Віктор Медведчук (РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Личаківський районний суд Львова в режимі відеоконференції змінив запобіжний захід лідеру партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис райсуду в Facebook.

Личаківський районний суд Львова обрав політику-втікачу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Мотивацією такого рішення стало порушення лідером ОПЗЖ умов домашнього арешту.

"За наслідками розгляду вказаного клопотання слідчий суддя залишив підозрюваному Медведчуку Віктору Володимировичу обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, Медведчука підозрюють у державній зраді пособництві терористичним організаціям "ЛДНР". До початку війни з Росією він перебував під домашнім арештом, з-під якого втік відразу після початку бойових дій.

Нагадаємо, що секретар РНБО Данілов розповів про затримання Медведчука на західному кордоні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віктор МедведчукЛьвівОпозиційна платформа За життя