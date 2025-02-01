"Медуза" использовала кадры с пострадавшими от атак РФ украинцами в рекламе. МИД требует удалить

В СМИ уточняют, что в рекламной кампании для российского медиа "Медуза" использованы кадры украинцев и разрушенного дома в Бородянке. Кроме того, берлинское креативное агентство LURE, которое занималось созданием видео, показало плачущую женщину возле дома в Буче, а также мужчину - Ярослава Базилевича, который потерял жену и 3 дочери из-за удара РФ по Львову.

"Особую "награду" за маркетинговый цинизм и лицемерие стоит отдать агентству Lure из Берлина. Они показали украинцев, которые потеряли семьи и дома, в рекламном ролике для российского издания Meduza. Использовать нашу трагедию, чтобы вызвать сочувствие к россиянам, - полный позор", - говорится в сообщении.

В частности, представитель МИД Георгий Тихий призвал "немедленно удалить весь рекламный контент, который эксплуатирует украинские страдания, вызванные российским террором, из всех медиаплатформ, где он появился".

"Мы также убеждены, что украинцы, чье горе было цинично использовано, заслуживают извинений", - добавил он.