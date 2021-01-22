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Медзакладам виплатили понад 128,5 млн гривень за онкодіагностику у 2020

Автор: Юлія Струк

У 2020 році Нацслужба здоров'я виплатила понад 128,5 млн гривень закладам за надання амбулаторних послуг пацієнтам з ранньої діагностики онкозахворювань. До Програми медгарантій включені шість таких інструментальних досліджень.

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Про це повідомляє прес-служба НСЗУ.

Такі послуги з діагностики за договором з НСЗУ пацієнти отримують у 678 медзакладах, 33 з них - приватні. Найбільша кількість закладів, які надають пріоритетні амбулаторні послуги за контрактом з НСЗУ - у Дніпропетровській області - 55, Харківській - 47 та Львівській - 44.

"У 2020 році НСЗУ виплатила понад 128,5 млн грн закладам за надання пріоритетних амбулаторних послуг пацієнтам з ранньої діагностики онкозахворювань. Черкаський обласний онкодиспансер та Львівський обласний діагностичний центр отримали понад 2 млн грн та Чернігівський медичний центр сучасної онкології - 2 млн гривень", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я розробило проект Національної стратегії контролю онкологічних захворювань. Стратегія розрахована на період до 2030 року.

Як писало РБК-Україна, МОЗ розширило перелік ліків для онкохворих. Міністерство додало до переліку 9 нових лікарських засобів, які закуповуються централізовано.

Так, в Україні більше мільйона онкохворих. Щорічно рак стає причиною смерті до 80 тисяч громадян.

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