ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні понад мільйон онкохворих, - МОЗ

Україна, Середа 20 січня 2021 10:25
В Україні понад мільйон онкохворих, - МОЗ
Фото: Максим Степанов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні понад мільйон онкохворих. Такі дані Національного канцер-реєстру.

Про це він розповів у ході брифінгу.

"Кількість людей, які хворіють на онкологічні захворювання, в Україні зараз більше ніж 1 мільйон. Щороку рак стає причиною смерті до 80 тисяч громадян", - зазначив глава МОЗ.

Він підкреслив, що у 2019 році 35% випадків злоякісних новоутворень були виявлені на третій та четвертій стадії захворювання.

"Такі показники демонструють недостатню обізнаність про симптоми злоякісних новоутворень як серед лікарів первинної ланки, так і серед населення", - звернув увагу міністр.

Нагадаємо, вчора Степанов заявив, що відомство розширило перелік ліків для онкохворих. Міністерство додало до переліку 9 нових лікарських засобів, які закуповуються централізовано.

Як писало РБК-Україна раніше, у червні в МОЗ повідомили, що Україна займає друге місце в Європі за темпами поширення раку.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Максим СтепановМінстерство охорони здоров'я Українирак

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся