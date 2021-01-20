В Україні понад мільйон онкохворих, - МОЗ

Фото: Максим Степанов (Віталій Носач/РБК-Україна)

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні понад мільйон онкохворих. Такі дані Національного канцер-реєстру.

Про це він розповів у ході брифінгу.

"Кількість людей, які хворіють на онкологічні захворювання, в Україні зараз більше ніж 1 мільйон. Щороку рак стає причиною смерті до 80 тисяч громадян", - зазначив глава МОЗ.

Він підкреслив, що у 2019 році 35% випадків злоякісних новоутворень були виявлені на третій та четвертій стадії захворювання.

"Такі показники демонструють недостатню обізнаність про симптоми злоякісних новоутворень як серед лікарів первинної ланки, так і серед населення", - звернув увагу міністр.

Нагадаємо, вчора Степанов заявив, що відомство розширило перелік ліків для онкохворих. Міністерство додало до переліку 9 нових лікарських засобів, які закуповуються централізовано.

Як писало РБК-Україна раніше, у червні в МОЗ повідомили, що Україна займає друге місце в Європі за темпами поширення раку.