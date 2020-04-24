Повільне зростання: що відбувається з курсом долара 24 квітня

В обмінних пунктах України сьогодні, 24 квітня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 9 копійок до 27,40 гривень за долар, курс євро знизився на 3 копійки до 29,51 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,04 (26,97 - 23 квітня), продажу - 27,40 (27,31 - 23 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,93 (28,98 - 23 квітня), продажу - 29,51 (29,54 - 23 квітня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,14 (3,14 - 23 квітня), продажу 3,67 (3,63 - 23 квітня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Нагадаємо, 24 квітня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,10 гривень за долар, курс купівлі до 27,07 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 19 копійок до 29,09 гривень за євро. Однак до 12:30 курс виріс до 27,15-27,17 гривень за долар.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 24 квітня довідковий курс на рівні 27,14 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 23 квітня (26,99 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,05 - 27,25 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) до кінця третього кварталу 2020 року має намір купувати на міжбанківському валютному ринку за сприятливої ситуації до 20 млн доларів в день для нарощування міжнародних резервів. Попередній індикатор, який діяв з кінця 2019 року, становив 50 млн доларів.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз по розміру міжнародних резервів до кінця 2020 року з 29,3 млрд доларів 27,2 млрд доларів.