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Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Новини » Економіка     24.04.2020 - 11:02
Міжбанк відкрився зниженням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар коштує трохи дорожче 27 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 24 квітня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,10 гривень за долар, курс купівлі до 27,07 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 19 копійок до 29,09 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,0750 - 27,1000 грн/долар, євро 29,0731 - 29,0999 грн/євро, російський рубль 0,3624 - 0,3629 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,0750

27,1000

EUR/UAH

29,0731

29,0999

RUB/UAH

0,3624

0,3629

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, 23 квітня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,0900 - 27,1300 грн/долар, євро 29,2382 - 29,2814 грн/євро, російський рубль 0,3628 - 0,3535 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 24 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,01 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 24 квітня встановлено на такому рівні: 27,0137 гривень за 1 долар (-0,0399 грн). При цьому курс долара на 23 квітня становить 27,0536 гривень за 1 долар.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) до кінця третього кварталу 2020 року має намір купувати на міжбанківському валютному ринку за сприятливої ситуації до 20 млн доларів в день для нарощування міжнародних резервів. Попередній індикатор, який діяв з кінця 2019 року, становив 50 млн доларів.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз по розміру міжнародних резервів до кінця 2020 року з 29,3 млрд доларів 27,2 млрд доларів.

НБУ знизив план із купівлі валюти на ринку через кризу НБУ на 24 квітня опустив курс долара до психологічної позначки
Теми: Курс долара
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