Медична реформа виконана на 80%, - Шмигаль

У Кабінеті міністрів заявили, що медична реформа виконана на 80%. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

Шмигаль запевнив, що жоден медичний заклад не буде закритий у рамках реформи.

"Медична реформа. За суб'єктивними оцінками до 80% шляху пройдено. Сьогодні повертати назад - це означає зруйнувати систему охорони здоров’я. Тому ми будемо рухатись вперед по реформі. Немає іншого шляху. Але ми сьогодні будемо приділяти увагу двом стовпам, для яких ця реформа робиться: медик та пацієнт. У нас немає мети закрити жоден медзаклад, у нас немає мети звільнити жодного медика", - заявив глава уряду.

Нагадаємо, раніше Шмигаль розповів, що новий Кабмін планує продовжувати медичну реформу, яка повинна завершитися успіхом для пацієнтів і лікарів.

Як писало РБК-Україна, за словами глави держави Володимира Зеленського, в Україні багато хто не готовий до другого етапу медичної реформи, яка повинна стартувати з 1 квітня 2020 року. Він підкреслив, що "люди бояться закриття лікарень".