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Медики "швидкої" визначатимуть геолокацію та підтримуватимуть відеозв'язок з пацієнтом

Фото: Медики швидкої визначатимуть геолокацію пацієнтів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Медики екстреної медичної допомоги (ЕМД) зможуть отримувати геолокацію пацієнтів та підтримувати з ними відеозв'язок. Велика Британія надала Україні можливість безоплатно імплементувати у систему додаток GoodSAM.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

За допомогою цього додатку українські лікарі ЕМД зможуть:

  • З точністю до 20 метрів отримувати геолокацію абонента, що здійснює виклик бригади екстреної медичної допомоги (навіть за відсутності у нього додатку).

Як зазначили в прес-службі, це надзвичайно важливо під час війни, оскільки наразі на підконтрольних Україні територіях перебуває велика кількість внутрішньо переміщених осіб, які погано орієнтуються або не орієнтуються в місцевості, де перебувають. Через це наявні непоодинокі випадки, коли без сторонньої допомоги людина не може чітко надати свої координати, телефонуючи на "103".

  • За необхідності, підтримувати з абонентом, що звернувся по допомогу, відеозв'язок.

Під час відеозв'язку лікарі можуть здійснювати консультації, надавати необхідні рекомендації і навіть виміряти частоту дихання та пульсу пацієнта. Це особливо важливо у випадках, коли доступ до пацієнта - за різних обставин (розбиті шляхи, надзвичайна віддаленість тощо) - ускладнений або потребує великого проміжку часу, йдеться в повідомленні.

  • Створювати базу волонтерів у системі ЕМД та координувати їхню діяльність.

Наразі додаток GoodSAM запроваджується у регіонах, зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що через російське повномасштабне вторгнення українці матиме негативні наслідки для психічного здоров'я. У той же час кожен десятий українець може відчути наслідки на рівні середньої тяжкості або важкої хвороби.

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Мінстерство охорони здоров'я України