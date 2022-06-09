Медики "швидкої" визначатимуть геолокацію та підтримуватимуть відеозв'язок з пацієнтом

Медики екстреної медичної допомоги (ЕМД) зможуть отримувати геолокацію пацієнтів та підтримувати з ними відеозв'язок. Велика Британія надала Україні можливість безоплатно імплементувати у систему додаток GoodSAM.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
За допомогою цього додатку українські лікарі ЕМД зможуть:
Як зазначили в прес-службі, це надзвичайно важливо під час війни, оскільки наразі на підконтрольних Україні територіях перебуває велика кількість внутрішньо переміщених осіб, які погано орієнтуються або не орієнтуються в місцевості, де перебувають. Через це наявні непоодинокі випадки, коли без сторонньої допомоги людина не може чітко надати свої координати, телефонуючи на "103".
Під час відеозв'язку лікарі можуть здійснювати консультації, надавати необхідні рекомендації і навіть виміряти частоту дихання та пульсу пацієнта. Це особливо важливо у випадках, коли доступ до пацієнта - за різних обставин (розбиті шляхи, надзвичайна віддаленість тощо) - ускладнений або потребує великого проміжку часу, йдеться в повідомленні.
Наразі додаток GoodSAM запроваджується у регіонах, зазначили в прес-службі.
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що через російське повномасштабне вторгнення українці матиме негативні наслідки для психічного здоров'я. У той же час кожен десятий українець може відчути наслідки на рівні середньої тяжкості або важкої хвороби.
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