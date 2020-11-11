Медики, силовики та вчителі: хто першим отримає вакцину від COVID-19

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Після того, як світі з'явиться ефективна вакцина від COVID-19, першими в Україні її отримають медики, силовики і вчителя. Потім почнуть робити щеплення літнім українцям.

Про це в інтерв'ю "Українському радіо" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, в першу чергу вакцину отримають професійні групи ризику.

"... ми говоримо про лікарів, силові структури, вчителів. Надалі це люди з групи ризику медичної, там, де найбільше фіксується летальність після інфікування кронавірусної хвороби - це люди старшого, похилого віку, а в цій групі - люди з супутніми хронічними патологіями", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, раніше Ляшко заявив, що Україні запропонують спеціальну ціну на вакцину від COVID-19, оскільки вона входить до переліку країн, щодо яких буде застосовано міжнародний механізм, що гарантує забезпечення вакциною.

На сьогодні відомо про успішні випробування вакцини фармацевтичної компанії Pfizer. Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреисус вважає її дуже багатообіцяючою, а також розраховує, що ефективна вакцина з'явиться вже до кінця 2020 року.