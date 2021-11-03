ru ua
Ср, 03 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Медики у Греції протестують проти обов'язкової вакцинації від COVID-19

Новость на русском →
Греція, Середа 03 листопада 2021 17:25
Медики у Греції протестують проти обов'язкової вакцинації від COVID-19 Фото: у Греції протести через обов'язкову вакцинацію (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

У середу, 3 листопада, в центрі столиці Греції Афін медики влаштували протест проти обов'язкових щеплень від COVID-19. Акція пов'язана з тим, що напередодні грецький уряд посилив карантинні обмеження для невакцинованих громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

Біля будівлі парламенту зібралося близько 300 демонстрантів із транспорантами, які скандували гасла. Вони протестували проти правил, які потребують усунення від роботи невакцинованих медичних працівників.

Медики наголосили, що не виступають проти щеплень, а лише не підтримують примусову вакцинацію. Зокрема, в країні запровадили правила, що обов'язкову вакцинацію мають пройти медичні працівники та персонал будинків для людей похилого віку.

Зазначають, що за попередню добу Греція побила антирекорд - у країні зареєстрували 6 700 нових випадків COVID-19, а 59 із них були смертельними. Усього за час пандемії в країні зафіксували понад 750 тисяч випадків заражень і понад 16 тисяч смертей.

Станом на сьогодні, близько 61% всього населення Греції повністю вакциновано. Отримати щеплення мають право громадяни, які досягли 12 років.

Нагадаємо, 3 листопада у різних містах України відбулися протести проти вакцинації від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Греція Вакцина
NEWS
Спалах коронавірусу. В Україні більше 23 тисяч COVID-випадків та 720 смертей: де найбільше
Спалах коронавірусу. В Україні більше 23 тисяч COVID-випадків та 720 смертей: де найбільше
DAILY
Як високі ціни на газ вдарять по аграріям і чи дорожчатимуть продукти
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Як високі ціни на газ вдарять по аграріям і чи дорожчатимуть продукти