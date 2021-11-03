ru ua
Ср, 03 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Медики в Греции протестуют против обязательной вакцинации от COVID-19

Новина українською →
Греция, Среда 03 ноября 2021 17:25
Медики в Греции протестуют против обязательной вакцинации от COVID-19 Фото: в Греции протесты из-за обязательной вакцинации (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

В среду, 3 ноября, в центре столицы Греции Афин медики устроили протест против обязательных прививок от COVID-19. Акция связана с тем, что накануне греческое правительство усилило карантинные ограничения для невакцинированных граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Возле здания парламента собрались около 300 демонстрантов с транспорантами, которые скандировали лозунги. Они протестовали против правил, требующих отстранения от работы невакцинированных медицинских работников.

Медики подчеркнули, что не выступают против прививок, а лишь не поддерживают принудительную вакцинацию. В частности, в стране ввели правила, что обязательную вакцинацию должны пройти медицинские работники и персонал домов престарелых.

Отмечают, что за предыдущие сутки Греция побила антирекорд - в стране зарегистрировали 6 700 новых случаев COVID-19, а 59 из них были со смертельным исходом. Всего за время пандемии в стране зафиксировали более 750 тысяч случаев заражений и более 16 тысяч смертей.

По состоянию на сегодня, около 61% всего населения Греции полностью вакцинировано. Получить прививки имеют право граждане, достигшие 12 лет.

Напомним, 3 ноября в разных городах Украины прошли протесты против вакцинации от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Греция Вакцина
NEWS
Катастрофа Ан-12 в России. На борту самолета были двое украинцев, - МИД
Катастрофа Ан-12 в России. На борту самолета были двое украинцев, - МИД
DAILY
Как высокие цены на газ ударят по аграриям и будут ли дорожать продукты
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как высокие цены на газ ударят по аграриям и будут ли дорожать продукты