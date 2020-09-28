Медики мають отримати підвищені зарплати вже у вересні, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вимагає, щоб медики вже у вересні отримали підвищені зарплати. Він звернув увагу, що нині надто мало лікарень уклали угоди з Національною службою здоров’я для отримання доплат.

Про це він сказав у ході селекторної наради, передає прес-служба Офісу президента.

"Уже кінець місяця, і медпрацівники за декілька днів мають одержувати зарплати, а згідно з даними, які я отримав, договорів про доплату медикам підписано менше, ніж на чверть від поданих заявок", - заявив глава держави.

Він підкреслив, що залишається відкритим питання і щодо забезпечення понад 80% ліжок киснем для хворих на COVID-19.

"Усі ці питання мають бути вирішені", - зазначив Зеленський.

Своєю чергою прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що НСЗУ почала проводити оплати закладам за укладеними договорами по надбавках медпрацівникам з 25 вересня.

"Протягом наступних двох днів 500 закладів охорони здоров'я отримають кошти. Інші заклади отримають їх після підписання ними контрактів до кінця тижня", - сказав Шмигаль.

Він додав, що понад 200 закладів ще досі не подали пропозиції про укладення договору з НСЗУ, що унеможливлює вчасну виплату доплат медпрацівникам.

"Контроль за виплатами - особисто на міністрі охорони здоров'я", - зазначив глава Кабміну.

Під час наради було наголошено і на необхідності вирішення питання з лікарнями другої хвилі та їхнім забезпеченням. Крім того, НСЗУ підписала менш ніж половину договорів про фінансування закладів охорони здоров’я, які його недоотримали у зв'язку з другим етапом реформи.

Нагадаємо, на початку вересня КМУ затвердив механізм доплат до заробітних плат медичним працівникам; анонсувалося, що медики зможуть отримати виплати вже до кінця вересня.

Як писало РБК-Україна, в липні уряд виділив кошти на підвищення зарплат медичним працівникам з 1 вересня.