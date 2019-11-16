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Арсенал в Балаклії не представляє загрози місцевим жителям

Новини » Суспільство     16.11.2019 - 18:17
Арсенал в Балаклії не представляє загрози місцевим жителям
Ілюстративне фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Пожежа, що виникла в результаті вибухів на технічній території арсеналу, була локалізовано, заявив командувач Сил логістики

В даний час військовий арсенал у місті Балаклія Харківської області не становить загрози для місцевих жителів. Про це сьогодні, 16 листопада, заявив командувач Сил логістики генерал-лейтенант Олег Вишнівський.

За його словами, пожежа, що виникла в результаті вибухів на технічній території арсеналу, була локалізована силами пожежного підрозділу військової частини Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Протягом ночі певним складом пожежного наряду здійснювалося патрулювання технічної території. Загорань та задимлень не спостерігалося. Тому зараз військовий арсенал є безпечним", - зазначив Вишневський.

Також він додав, що території арсеналу очищена майже на 60%. Всі інші боєприпаси вивезені або складені в захищене бетонне сховище. На відкритих майданчиках боєприпаси не зберігаються.

Нагадаємо, 15 листопада на технічній території Центральної артилерійської бази забезпечення боєприпасами, де проходила планова утилізація, пролунало близько 20 вибухів у спеціально обладнаному котлі. В результаті вибухів боєприпасів в місті Балаклія Харківської області постраждали четверо військовослужбовців.

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