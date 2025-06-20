В медицинской лаборатории ДІЛА рассказали, как внедряют устойчивое развитие

"Этот период стал для компании точкой пересмотра многих стратегических подходов - как в бизнесе в целом, так и в вопросах ценностей, бренда, взаимодействия с клиентами и сотрудниками. Мы убедились, что контекст жизни изменился кардинально - общество стало более чувствительным, ответственным и сплоченным", - рассказывает Марина Левченко, директор по бренду и репутации медицинской лаборатории ДІЛА.

В ответ на это в компании обновили бренд-стратегию, переосмыслили направления КСО и глубоко проанализировали потребности общества, рынка, стейкхолдеров. Так сформировались новые приоритеты: безбарьерность, поддержка военных и гражданских, развитие культуры донорства.

Партнерства ради большого дела

В направлении экологической ответственности в ДІЛА внедрили безбумажное оформление результатов исследований. Такой шаг преследовал сразу несколько целей: диджитализацию обслуживания, а также оптимизацию расходов. С момента запуска проекта доля клиентов, которые выбирают цифровую подпись, стабильно растет: в начале внедрения в ноябре 2024 года она составляла 41,8%, а уже в начале этого года - 61%.

В плане социальной ответственности компания активно поддерживает партнерства с благотворительными организациями и фондами. В мае 2025 года ДІЛА подписала меморандум о партнерстве с БФ Сергея Притулы по обеспечению потребностей на закупку медицинских турникетов.

Также с 2024 года ДІЛА является партнером центра Superhumans по лабораторной диагностике. Компания уже оказала помощь на сумму 13,1 млн грн, что позволило провести более 48 тыс медицинских исследований для пациентов центра. Кроме того, лаборатория поддерживает крупнейшие госпитали страны, обеспечивая необходимыми исследованиями военнослужащих; предоставляет адресную помощь защитникам и скидки на исследования по всей сети для военных. Всего за первые пять месяцев 2025 года компания направила более 34 млн грн на поддержку потребностей военных и гражданских.

В направлении корпоративного управления в ДІЛА продолжается проект по безбарьерности: 186 отделений уже получили заключения доступности, новые отделения адаптируются к новым стандартам, а сотрудники проходят тренинги по корректному взаимодействию. Кроме того, в прошлом году компания начала новую традицию - донорство крови. С начала 2025 года уже провели две открытые донации, результатом которых являются 60 доноров, 27 литров крови и потенциально 180 спасенных жизней.

Как устойчивый подход влияет на бизнес: расходы, эффективность, команду, клиентов

Устойчивый подход в лабораторной диагностике означает:

Инвестиции в современное оборудование и автоматизацию - уменьшается количество ошибок, ускоряются процессы и снижается потребность в повторных исследованиях - а значит, оптимизируются расходы.

- уменьшается количество ошибок, ускоряются процессы и снижается потребность в повторных исследованиях - а значит, оптимизируются расходы. Унификация процессов - стандартизация и четкие протоколы по всей сети снижают затраты времени и ресурсов, а также повышают качество результатов.

- стандартизация и четкие протоколы по всей сети снижают затраты времени и ресурсов, а также повышают качество результатов. Эффективная логистика . ДІЛА имеет централизованные логистические хабы, благодаря которым оптимизирует маршруты, сокращает расходы на топливо, сохраняет качество биоматериала.

. ДІЛА имеет централизованные логистические хабы, благодаря которым оптимизирует маршруты, сокращает расходы на топливо, сохраняет качество биоматериала. Цифровизация. Переход на электронные сервисы, онлайн-результаты и автоматизированное взаимодействие с врачами уменьшает административные расходы и ускоряет обслуживание клиентов.

Кроме того, это влияет и на подбор команды, ее понимание стратегии и эффективность. В ДІЛА есть беговое сообщество, которое постоянно растет. Что интересно, большая часть бегунов - это и есть сотрудники-доноры крови, а все забеги благотворительные. Это еще больше подчеркивает, что сотрудникам важна социальная ответственность компании. И чем она больше, тем больше поддержки бизнес получает от своих сотрудников. Наглядным является уровень eNPS - за первый квартал 2025 года он составляет 56% по компании, а текучесть кадров 2,4%.

В 2025 году ДІЛА планирует масштабировать существующие проекты через расширение партнерств, усиление внутренней культуры ответственности и проведение сопутствующих мероприятий, инициатив.