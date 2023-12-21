Медицинский каннабис в Украине. Главное о легализации и почему это важно

Сегодня, 21 декабря, Верховная Рада одобрила легализацию медицинского каннабиса в Украине. Закон позволит использовать лекарства на основе конопли, производить их и проводить научные исследования.
Подробнее о легализации медицинской марихуаны и как это может помочь украинским пациентам, – в материале РБК-Украина ниже.
При подготовке использовались: законопроект №7457, данные Национальной службы здоровья Украины, публикации Министерства здравоохранения, Wikipedia.
Как сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, принятие соответствующего закона во втором чтении поддержали 248 парламентариев. Голоса в Раде распределились так (по фракциям):
"Закон вводится в действие через полгода после его опубликования. Поэтому это второе полугодие 2024-го года", - добавил нардеп.
Фото: Верховная Рада одобрила легализацию медицинского каннабиса (t.me/yzheleznyak)
В Министерстве здравоохранения Украины уже назвали это решение "историческим".
"Спасибо от имени врачебного сообщества за принятое решение, ведь медицинский каннабис - это лекарство для миллионов людей: онкопациентов, людей с рассеянным склерозом, пациентов, получающих паллиативную помощь и т.д.", - говорится в сообщении Минздрава.
Там отметили, что после первого чтения закон был существенно доработан - в него было подано почти 900 правок, из которых учтено более ста.
Вместе с тем, Министерство здравоохранения утвердит перечень болезней и состояний, при которых пациенту может назначаться лекарство на основе медицинского каннабиса. Отпуск лекарственных средств на основе медицинской конопли будет возможен исключительно по назначению врача в соответствии с медицинскими показаниями и по электронному рецепту. Пациенты смогут перевозить и хранить такое лекарство в количестве, определенном одним рецептом.
Также в ведомстве напомнили, что лекарства на основе каннабиса разрешены в 56 странах, в том числе государствах ЕС, Канаде, Великобритании и США.
До настоящего времени в Украине отсутствовало регулирование в сфере обращения с наркотическими или психотропными веществами, которые могут помочь в выздоровлении от сложных болезней.
Принятый парламентом законопроект №7457 позволит ввести важные изменения в этом направлении. Он должен урегулировать оборот препаратов на основе каннабиса, контроль за их полным циклом производства и реализацией, а также проведение научно-медицинских исследований.
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, целью легализации медицинской марихуаны является расширение доступа пациентов к лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР), полученных в результате войны.
В то же время нормы законопроекта запрещают реализацию растений каннабиса и продуктов их переработки для рекреационного употребления.
Следует отметить, закон о легализации медицинского каннабиса вступит в силу на следующий день после его опубликования, но будет введен в действие через 6 месяцев. За это время правительство должно разработать все подзаконные акты и приказы, чтобы закон заработал.
Лекарства на основе конопли получили распространение в медицине благодаря наличию в составе этого растения веществ, способных влиять на физиологическое состояние человека. Это каннабиноиды, которые обеспечивают обезболивающее и успокаивающее действие, улучшают пищеварение.
Тетрагидроканнабинол (ТГК) и каннабидиол (КБД) – два наиболее тщательно изученных каннабиноидов в составе марихуаны.
Исследование ВОЗ в 2018-2019 годах показало, что определенное негативное влияние при длительном употреблении в очень больших дозах могут оказать только сорта конопли, содержащие от 1% ТГК в двух третях сухой массы соцветий.
По данным того же исследования, КБД не является психоактивным веществом, относится к природным каннабиноидам, не приводит к состоянию наркотического опьянения и имеет значительный терапевтический потенциал.
Препараты на основе медицинской марихуаны не имеют побочных эффектов как другие наркотические обезболивающие (опиоиды) или психотропные препараты – привыкание, необходимость увеличить дозировку при длительном использовании.
Обычно лекарства с каннабисом выпускают в виде масла, накожных пластырей, гидроназальных спреев, электронных сигарет. Такие сигареты в отличие от запрещенной рекреационной марихуаны не обладают специфическим запахом и "наркотическим" эффектом.
В Украине предполагается ограниченное использование каннабиса, его смолы, экстрактов и настоек. Законом прописано допустимо граничное содержание ТГК в препаратах на уровне 0,3%. Его будут регулировать в специальных лабораториях.
Медицинский каннабис успешно применяют в мире для устранения побочных эффектов химиотерапии при раке, хронической боли, глаукоме, анорексии, рассеянном склерозе, синдроме Туретта, шизофрении, эпилепсии, различных психозах, фантомных болях, нейропатической боли.
В Украине вопрос легализации каннабиса приобрел еще большую актуальность с началом полномасштабной российской агрессии. Обезболивающий и успокаивающий эффект препаратов на основе марихуаны поможет при лечении посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР) и тревожных состояний, ампутациях конечностей и облегчении последствий других травм войны.
Как ранее пояснил РБК-Украина глава комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, на сегодня в Украине потребность в медицинском каннабисе, по расчетам Минздрава и ВОЗ, может достичь до 7 миллионов человек. В частности это:
Критики легализации медицинской марихуаны в Украине выражали обеспокоенность, что она может попасть в свободный доступ. Однако в законе говорится, что лекарства с каннабисом пациенты смогут получить только по назначению врача.
Также предусмотрены следующие нормы контроля за оборотом, выращиванием и производством:
Дискуссия о легализации каннабиса для медицинского применения в Украине длилась несколько лет.
Во время выборов 2020 года был проведен опрос, показавший положительное отношение общества – 65% респондентов высказались за легализацию марихуаны. В следующем году был разработан соответствующий законопроект, но тогда его не поддержали в Раде.
Вопрос снова подняли уже с началом полномасштабного вторжения, когда остро встала проблема лечения травм войны. В июне 2022 инициированный правительством проект закона №7457 вновь внесли на рассмотрение в ВР.
Впоследствии легализацию медицинского каннабиса поддержал Владимир Зеленский. Президент выразил мнение, что в Украине должны применяться все лучшие мировые практики по физической и ментальной реабилитации, "чтобы украинским гражданам не приходилось терпеть боль, стресс и травмы войны".
13 июля 2023 года парламент принял законопроект №7457 в первом чтении. Ко второму чтению были внесены поправки относительно правил доступа к лечению и усилению контроля за производством препаратов на основе каннабиса. 4 ноября профильный комитет принял документ со всеми изменениями.
Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что в Украине понимают, сколько пациентов нуждается в медикаментозном лечении препаратами на основе каннабиса.