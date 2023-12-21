Медицинский каннабис в Украине. Главное о легализации и почему это важно

Рада поддержала законопроект

Как сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, принятие соответствующего закона во втором чтении поддержали 248 парламентариев. Голоса в Раде распределились так (по фракциям):

"Слуга народа" - 178

"Европейская солидарность" - 0

"Батькивщина" - 0

"Платформа за жизнь и мир" - 10

"За майбутне" - 7

"Голос" - 19

"Довира" - 12

"Восстановление Украины" - 12

"Закон вводится в действие через полгода после его опубликования. Поэтому это второе полугодие 2024-го года", - добавил нардеп.

Фото: Верховная Рада одобрила легализацию медицинского каннабиса (t.me/yzheleznyak)

Реакция Минздрава

В Министерстве здравоохранения Украины уже назвали это решение "историческим".

"Спасибо от имени врачебного сообщества за принятое решение, ведь медицинский каннабис - это лекарство для миллионов людей: онкопациентов, людей с рассеянным склерозом, пациентов, получающих паллиативную помощь и т.д.", - говорится в сообщении Минздрава.

Там отметили, что после первого чтения закон был существенно доработан - в него было подано почти 900 правок, из которых учтено более ста.

Вместе с тем, Министерство здравоохранения утвердит перечень болезней и состояний, при которых пациенту может назначаться лекарство на основе медицинского каннабиса. Отпуск лекарственных средств на основе медицинской конопли будет возможен исключительно по назначению врача в соответствии с медицинскими показаниями и по электронному рецепту. Пациенты смогут перевозить и хранить такое лекарство в количестве, определенном одним рецептом.

Также в ведомстве напомнили, что лекарства на основе каннабиса разрешены в 56 странах, в том числе государствах ЕС, Канаде, Великобритании и США.

Детали закона

До настоящего времени в Украине отсутствовало регулирование в сфере обращения с наркотическими или психотропными веществами, которые могут помочь в выздоровлении от сложных болезней.

Принятый парламентом законопроект №7457 позволит ввести важные изменения в этом направлении. Он должен урегулировать оборот препаратов на основе каннабиса, контроль за их полным циклом производства и реализацией, а также проведение научно-медицинских исследований.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, целью легализации медицинской марихуаны является расширение доступа пациентов к лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР), полученных в результате войны.

В то же время нормы законопроекта запрещают реализацию растений каннабиса и продуктов их переработки для рекреационного употребления.

Следует отметить, закон о легализации медицинского каннабиса вступит в силу на следующий день после его опубликования, но будет введен в действие через 6 месяцев. За это время правительство должно разработать все подзаконные акты и приказы, чтобы закон заработал.

Что известно о медицинском каннабисе

Лекарства на основе конопли получили распространение в медицине благодаря наличию в составе этого растения веществ, способных влиять на физиологическое состояние человека. Это каннабиноиды, которые обеспечивают обезболивающее и успокаивающее действие, улучшают пищеварение.

Тетрагидроканнабинол (ТГК) и каннабидиол (КБД) – два наиболее тщательно изученных каннабиноидов в составе марихуаны.

Исследование ВОЗ в 2018-2019 годах показало, что определенное негативное влияние при длительном употреблении в очень больших дозах могут оказать только сорта конопли, содержащие от 1% ТГК в двух третях сухой массы соцветий.

По данным того же исследования, КБД не является психоактивным веществом, относится к природным каннабиноидам, не приводит к состоянию наркотического опьянения и имеет значительный терапевтический потенциал.

Препараты на основе медицинской марихуаны не имеют побочных эффектов как другие наркотические обезболивающие (опиоиды) или психотропные препараты – привыкание, необходимость увеличить дозировку при длительном использовании.

Фото: медицинский каннабис не имеет побочных эффектов (Getty Images)

Обычно лекарства с каннабисом выпускают в виде масла, накожных пластырей, гидроназальных спреев, электронных сигарет. Такие сигареты в отличие от запрещенной рекреационной марихуаны не обладают специфическим запахом и "наркотическим" эффектом.

В Украине предполагается ограниченное использование каннабиса, его смолы, экстрактов и настоек. Законом прописано допустимо граничное содержание ТГК в препаратах на уровне 0,3%. Его будут регулировать в специальных лабораториях.

Кому в Украине нужно лекарство на основе марихуаны

Медицинский каннабис успешно применяют в мире для устранения побочных эффектов химиотерапии при раке, хронической боли, глаукоме, анорексии, рассеянном склерозе, синдроме Туретта, шизофрении, эпилепсии, различных психозах, фантомных болях, нейропатической боли.

В Украине вопрос легализации каннабиса приобрел еще большую актуальность с началом полномасштабной российской агрессии. Обезболивающий и успокаивающий эффект препаратов на основе марихуаны поможет при лечении посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР) и тревожных состояний, ампутациях конечностей и облегчении последствий других травм войны.

Как ранее пояснил РБК-Украина глава комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, на сегодня в Украине потребность в медицинском каннабисе, по расчетам Минздрава и ВОЗ, может достичь до 7 миллионов человек. В частности это:

военные с симптомами ПТСР;

онкобольные;

больные эпилепсией;

ранены военные и гражданские с болевыми ощущениями.

Каннабис в аптеках и борьба с "черным рынком"

Критики легализации медицинской марихуаны в Украине выражали обеспокоенность, что она может попасть в свободный доступ. Однако в законе говорится, что лекарства с каннабисом пациенты смогут получить только по назначению врача.

Также предусмотрены следующие нормы контроля за оборотом, выращиванием и производством:

Аптеки будут отпускать препараты на основе каннабиса исключительно по электронному рецепту. Кроме того, аптеки должны получить специальную лицензию на реализацию.

Кроме того, аптеки должны получить специальную лицензию на реализацию. Будет создан электронный реестр для контроля за оборотом медицинской конопли, продуктов ее переработки и лекарств.

для контроля за оборотом медицинской конопли, продуктов ее переработки и лекарств. Каждую партию и единицу фасованной продукции будут маркировать штрих-кодами.

Выращивать растения в Украине смогут юридические лица с соблюдением надлежащих условий в теплицах с круглосуточным видеонаблюдением и доступом к нему Нацполиции.

и доступом к нему Нацполиции. Лабораторный контроль содержания тетрагидроканнабинола в медицинской конопле будут осуществлять государственные лаборатории МВД, СБУ, Госпогранслужбы, Минюста, Гослекслужбы.

Фото: в Украине каннабис не будет в свободном доступе (Getty Images)

Как Украина шла к узакониванию каннабиса

Дискуссия о легализации каннабиса для медицинского применения в Украине длилась несколько лет.

Во время выборов 2020 года был проведен опрос, показавший положительное отношение общества – 65% респондентов высказались за легализацию марихуаны. В следующем году был разработан соответствующий законопроект, но тогда его не поддержали в Раде.

Вопрос снова подняли уже с началом полномасштабного вторжения, когда остро встала проблема лечения травм войны. В июне 2022 инициированный правительством проект закона №7457 вновь внесли на рассмотрение в ВР.

Впоследствии легализацию медицинского каннабиса поддержал Владимир Зеленский. Президент выразил мнение, что в Украине должны применяться все лучшие мировые практики по физической и ментальной реабилитации, "чтобы украинским гражданам не приходилось терпеть боль, стресс и травмы войны".

13 июля 2023 года парламент принял законопроект №7457 в первом чтении. Ко второму чтению были внесены поправки относительно правил доступа к лечению и усилению контроля за производством препаратов на основе каннабиса. 4 ноября профильный комитет принял документ со всеми изменениями.