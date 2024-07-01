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"Медицинские" штрафы. В каких случаях больных могут привлечь к ответственности

Какие штрафы могут выписать больным и за что (фото иллюстративный: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Украинское законодательство с целью предотвращения распространения венерических болезней предусматривает наказание в случае уклонение больных от обследования.

РБК-Украина рассказывает о том, каким будет наказание в этом случае.

Какое наказание за уклонение от обследования

Статья 45 КУоАП предусматривает наказание за уклонение от обследования и профилактического лечения лиц, больных венерической болезнью.

Уклонение от обследования лиц, относительно которых имеются достаточные данные о том, что они больны венерической болезнью, или от лечения лиц, находившихся в контакте с больными венерической болезнью и нуждающихся в профилактическом лечении, продолжающееся после предупреждения, сделанного им органами здравоохранения, - влечет наложение штрафа от трех до пяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (51-85 грн).

Также статья 46 КУоАП предусматривает наказание за умышленное сокрытие источника заражения венерической болезнью.

Умышленное сокрытие источника заражения и лиц, находившихся в контакте с этими больными, предусматривает наложение штрафа от трех до семи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (51-119 грн).

Отметим, что данные меры необходимы для уменьшения распространения болезни среди населения.

Уклонение от медицинского осмотра при наркомании

Также статья 44-1 КУоАП предусматривает наказание за уклонение лица, больного наркоманией, от медицинского осмотра на наличие наркотического опьянения. В этом случае человеку грозит наложение штрафа от десяти до двадцати пяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (170-425 грн).

Уклонение лица, злоупотребляющего наркотическими средствами или психотропными веществами, от медицинского обследования - влечет наложение штрафа от двадцати пяти до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (425-850 грн).

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При подготовке публикации использовали материалы: Кодекс Украины об административных правонарушениях.

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Штрафы