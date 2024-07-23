Медицинские справки для дошкольников и учеников: что нужно знать и как оформить в 2024 году

В 2024 году в Украине была утверждена единая форма медицинской справки, которую выдает семейный врач для зачисления ребенка в учебные заведения всех уровней.

Подробно о том, как проходить медицинское освидетельствование перед школой - читайте в материале РБК-Украина.

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Для чего проходить медосмотр

Основным условием начала учебного процесса есть безопасность. Однако не менее важным фактором для продуктивного обучения и эффективного усвоения знаний является здоровье. Это также позволяет оценить состояние здоровья и получить консультацию от высококвалифицированных врачей.

По данным Минздрава, медосмотр позволяет снизить риски возникновения (осложнения) профессионально обусловленных заболеваний на 14-16%. Там отмечают, что справка нужна не для допуска в школу, а в первую очередь – это данные о состоянии здоровья ребенка. Каждое учебное заведение отвечает за своих учеников, поэтому должно получить информацию об их физическом состоянии.

Каких врачей необходимо пройти перед школой

Ранее дети всех возрастов обязаны были пройти определенных врачей накануне школьного сезона.

В частности, детям в возрасте 6 лет, которые идут в школу, нужно было пройти осмотр педиатра, ортопеда-травматолога, офтальмолога, стоматолога и других специалистов по показаниям.

Детям 7, 8, 9, 10, 12, 13 лет необходимо посетить педиатра, а при необходимости – узкого специалиста. А в 11 лет смотр проводят педиатр, ортопед-травматолог, офтальмолог, стоматолог и другие специалисты по показаниям.

Детям 14, 15 лет нужно пройти осмотр у педиатра, гинеколога (по показаниям), хирургу, эндокринологу и психологу (по показаниям). В 16, 17 лет необходим осмотр педиатра или терапевта, гинеколога и стоматолога.

Однако в 2024 году эти правила были изменены.

В этом году Министерство здравоохранения утвердило единую форму медицинской справки, которую выдает семейный врач для зачисления ребенка в учебные заведения всех уровней.

Пока детям нет необходимости проходить осмотр у нескольких врачей, занимать очереди и получать справки разной формы.

Выдающий справку № 086/о

Для поступления ребенка в любое учебное заведение выдается унифицированная справка № 086/о "Медицинская справка (извлечение из медицинской карточки амбулаторного больного)". Медицинские справки, выданные до 1 октября 2023 года, считаются действительными в течение года.

С этого года будет достаточно обследования ребенка у семейного врача.

В Минздраве отметили, что осмотр ребенка семейным врачом отвечает всем основным требованиям для поступления в детский сад и школу. Он включает сбор анамнеза, полное физикальное обследование, проверку наличия признаков острой болезни или хронических состояний, измерения роста и веса, исследования остроты зрения, слуха (шепот), осанки и плантографии, а также другие необходимые обследования. Только в случае обнаружения отклонений или болезней семейный врач направляет ребенка к врачу-специалисту. Перед поступлением в сад и школу ребенка обязательно осматривает врач-стоматолог.

Врач заполняет данные о ребенке, включая фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, место жительства и телефон родителей. Также указывается учебное заведение, в которое ребенок идет, состояние здоровья, рекомендации и группа для занятий физкультурой. Информация о хронических заболеваниях прилагается только с согласия одного из родителей.

Следует заметить, что в школе должен быть оригинал справки. Это касается даже переселенцев, даже из прифронтовой зоны или ТОТ. В случае, если у школы разрушено помещение или она перемещена из ТОТ и не имеет помещения, можно подавать электронные копии.

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