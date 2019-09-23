Медіахолдинг Курченка передали в управління АРМА

Печерський райсуд Києва передав медіахолдинг UMH в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову суду.

Згідно з рішенням суду, в управління АРМА передали активи, на які у кримінальному провадженні №12013220540000400 накладено арешт. Мова йде про 100% статутного капіталу ТОВ "Ветек Медіа Інвест", ТОВ "Українська Медіа Група", ТОВ "Кореспондент" і так далі.

Зазначимо, медіахолдинг UMH пов'язують із олігархом Сергієм Курченком. За даними ГПУ, у 2013 році його група придбала акції UMH Group. Частину коштів в розмірі 246,1 млн доларів було сплачено TriLado Enterprise Inc. в період з 3 квітня 2013 по 20 вересня 2013 "за рахунок отриманих злочинним шляхом коштів, що надійшли з рахунків підконтрольних злочинній організації підприємств".

Нагадаємо, в лютому 2018 року силовики блокували редакцію газети "Вісті", яка знаходиться в київському бізнес-центрі "Гулівер. Пізніше стало відомо, що силову акцію проводили військова прокуратура і поліція, які намагалися передати приміщення офісного центру Агентству з розшуку та повернення активів.

Пізніше стало відомо, що приміщення офісу "Вістей" передали керуючій компанії.