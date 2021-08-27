Медалей уже 7: Україна виборола друге "золото" і ще два "срібла" на Паралімпіаді

Українська спортсменка Маріанна Шевчук виборола друге "золото" на Паралімпіаді в Токіо. Крім того, ще двоє українців вибороли "срібло".

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу Паралімпіади .

25-річна Мар'яна Шевчук виграла нагороду в жіночому паверліфтингу.

Крім того, "срібло" вибороли Катерина Денисенко у змаганні з плавання на дистанції 100 метрів на спині, а також Сергій Кліпперт в плаванні на спині серед спортсменів з порушенням зору (клас S12).

Станом на сьогодні, це вже 7 медалей українців на цій Олімпіаді.