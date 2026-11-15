МЭА рекомендует Украине установить прайс-кэпы на определенном уровне: о чем речь

МЭА считает дефицит мощности этой зимы вероятным. Его масштаб будет зависеть от интенсивности российских атак и погодных условий. Импорт из Европы может частично покрыть дефицит, однако в отдельные периоды рыночные правила, в частности прайс-кепы, уже сдерживали объемы импорта.



Даже при благоприятных ценовых условиях импорт не сможет полностью покрыть возможный дефицит. Максимальная пропускная способность для импорта электроэнергии в Украину и Молдову составляет 2450 МВт.



По оценке МЭА, наибольший эффект этой зимой может дать быстрое подключение уже поставленного в Украину генерирующего оборудования, использование систем накопления и снижение потребления в вечерние часы пик.