МЭА рекомендует Украине установить прайс-кэпы на определенном уровне: о чем речь
Ценовые ограничения на украинском рынке электроэнергии должны разрешать привлекать импорт из Европы в часы дефицита.
Как пишет РБК-Украина, такую рекомендацию Международное энергетическое агентство (МЭА) дало в отчете Ukraine's Energy Security 2026.
МЭА считает дефицит мощности этой зимы вероятным. Его масштаб будет зависеть от интенсивности российских атак и погодных условий. Импорт из Европы может частично покрыть дефицит, однако в отдельные периоды рыночные правила, в частности прайс-кепы, уже сдерживали объемы импорта.
Даже при благоприятных ценовых условиях импорт не сможет полностью покрыть возможный дефицит. Максимальная пропускная способность для импорта электроэнергии в Украину и Молдову составляет 2450 МВт.
По оценке МЭА, наибольший эффект этой зимой может дать быстрое подключение уже поставленного в Украину генерирующего оборудования, использование систем накопления и снижение потребления в вечерние часы пик.
Ранее совладелец группы компаний NOVA Владимир Поперешнюк заявил, что Украина должна перейти к полноценной рыночной модели и снять ограничения цен на рынке электроэнергии. По его мнению, это увеличит количество частных производителей и ускорит децентрализацию поколения.