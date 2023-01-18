МЭА прогнозирует рекордный спрос на нефть после отмены ковидных ограничений в Китае

"В прогнозе рынка нефти на 2023 год доминируют два "джокера": Россия и Китай", - говорится в ежемесячном отчете.

По данным МЭА, российское предложение замедляется из-за воздействия санкций, в то время как Китай будет стимулировать почти половину этого роста глобального спроса, даже несмотря на то, что форма и скорость его открытия остаются неопределенными.

Слабая промышленная активность и мягкая погода помогли сократить спрос на нефть почти на 1 млн баррелей в сутки в развитых странах ОЭСР в последнем квартале 2022 года.

Но, несмотря на возможную, но вероятную умеренную рецессию в Европе и Соединенных Штатах, ожидаемое возобновление работы Китая должно способствовать восстановлению соседних азиатских экономик. Страна может перехватить на себя инициативу Индии как мирового лидера в росте спроса на нефть.

"Основным фактором роста ВВП и спроса на нефть в 2023 году будут сроки и темпы восстановления Китая после блокировки", - говорится в сообщении МЭА.

Рост мировых поставок нефти в 2023 году замедлится до 1 млн баррелей в сутки после прошлогоднего прироста ОПЕК+ на 4,7 млн баррелей в сутки. Общий рост добычи за пределами ОПЕК+ на 1,9 млн баррелей в сутки будет сдерживаться падением ОПЕК+ на 870 тыс. баррелей в сутки из-за ожидаемого снижения в России.

США будут ведущим в мире источником роста предложения и, наряду с Канадой, Бразилией и Гайаной, и побьют рекорд производства второй год подряд.

Добыча в группе производителей ОПЕК+ сократится на 870 тысяч баррелей в сутки), в основном из-за России.