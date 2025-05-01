В McDonald's изменения в меню: популярного бургера больше не будет

Компания советует не медлить и успеть попробовать бургер, пока он есть в наличии. Когда именно он окончательно исчезнет из меню, в компании не уточняют. Однако обычно популярные позиции распродаются быстро после таких анонсов.

"Биг Тейсти уходит. Спасибо, что любили его так же, как и мы", - написали в McDonald's.



McDonald's выводит из меню Биг Тейсти (скриншот: facebook.com/McDonaldsUA)

Что известно о Биг Тейсти

Биг Тейсти появился в украинском меню еще в 2006 году. Он является самым большим и самым сытным сэндвичем McDonald's.

В состав входит натуральная говядина, свежие овощи, плавленый сыр "Эмменталь" и фирменный соус.



Как выглядит Биг Тейсти (скриншот: mcdonalds.com)