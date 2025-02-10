McDonald's может исчезать из сервисов доставки: в чем причина
В сети появились жалобы от клиентов на то, что доставка еды из McDonald's перестала работать по некоторым адресам, хотя они находятся в зоне покрытия, указанной на сайте компании. В McDonald's объяснили возможные причины таких ситуаций.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение McDonald's в Facebook.
В McDonald's отмечают, что сеть ресторанов сотрудничает со службами доставки Glovo и Bolt Food, которые управляют радиусами доставки. Они могут меняться в зависимости от погодных условий или других факторов. Стоимость доставки также определяется расстоянием от ресторана.
Некоторые пользователи в Facebook пожаловались, что доставка по их адресу стала недоступной, хотя дом все еще входит в зону покрытия на сайте. В McDonald's объяснили, что это может быть связано с перегруженностью сервиса, количеством доступных курьеров или другими временными факторами. Клиентам рекомендуют следить за обновлениями в приложениях служб доставки, поскольку доступность доставки может меняться в течение дня.
McDonald's объяснил, почему курьеры не привозят еду в некоторые районы (скриншот РБК-Украина)
Ранее мы рассказывали, когда рестораны McDonald's возобновят работу в Харькове и других прифронтовых городах. В компании отмечают, что рестораны McDonald's в Харькове пока будут оставаться закрытыми. Основными причинами являются отсутствие сервисных компаний, которые занимаются техническим обслуживанием сети, а также высокий уровень угрозы ракетных ударов, которые могут происходить даже до объявления воздушной тревоги.
Напомним, в декабре 2024 года в винницких ресторанах McDonald's начали тестировать утреннее меню. Как отметили в компании, Винницу выбрали для испытания из-за благоприятных условий: в городе работают заведения с различными каналами продаж, что позволяет эффективно оценить работу нового формата. В случае успешного тестирования утреннее меню могут ввести и в других городах Украины.
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