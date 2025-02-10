McDonald's может исчезать из сервисов доставки: в чем причина

В сети появились жалобы от клиентов на то, что доставка еды из McDonald's перестала работать по некоторым адресам, хотя они находятся в зоне покрытия, указанной на сайте компании. В McDonald's объяснили возможные причины таких ситуаций.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение McDonald's в Facebook.

В McDonald's отмечают, что сеть ресторанов сотрудничает со службами доставки Glovo и Bolt Food, которые управляют радиусами доставки. Они могут меняться в зависимости от погодных условий или других факторов. Стоимость доставки также определяется расстоянием от ресторана.

Некоторые пользователи в Facebook пожаловались, что доставка по их адресу стала недоступной, хотя дом все еще входит в зону покрытия на сайте. В McDonald's объяснили, что это может быть связано с перегруженностью сервиса, количеством доступных курьеров или другими временными факторами. Клиентам рекомендуют следить за обновлениями в приложениях служб доставки, поскольку доступность доставки может меняться в течение дня.



McDonald's объяснил, почему курьеры не привозят еду в некоторые районы (скриншот РБК-Украина)