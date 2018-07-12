Куадрадо віддасть свій номер в "Ювентусі" Роналду

Новини Спорт 12.07.2018 - 13:23
Фото: Хуан Куадрадо (juventus.com)
Фото: Хуан Куадрадо (juventus.com)

Саме під 7 номером португалець виступав в "Реалі"

Гравець "Ювентуса" Хуан Куадрадо віддасть свій 7 номер форварду Кріштіану Роналду, який недавно став гравцем туринського клубу. Про це гравець написав у своєму Twitter.

"Приємніше віддавати, ніж отримувати. Успіхів тобі, Кріштіану, в твоєму новому пригоді", - написав Куадрадо.

Ще не відомо, під яким номером тепер буде виступати сам 30-річний колумбійський футболіст.

Зазначимо, що саме під 7 номером Роналду виступав в мадридському "Реалі" і продовжує захищати кольори португальської збірної.

Нагадаємо, нападник "Тоттенхема" і збірної Англії Гарі Кейн може продовжити кар'єру в мадридському "Реалі" і замінити в ньому лідера атаки Кріштіану Роналду.

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Теги:  Ювентус,  Роналду,  мобильный номер  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС