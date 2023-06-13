ua ru
Вт, 13 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мбаппе шокировал ПСЖ отказом от контракта: шейхи затаили обиду, "Реал" стучит в дверь

Новина українською →
Париж, Вторник 13 июня 2023 09:59
Мбаппе шокировал ПСЖ отказом от контракта: шейхи затаили обиду, "Реал" стучит в дверь Фото: Килиан Мбаппе на тренировке ПСЖ (facebook.com/PSG)
Автор: Антон Федорцив

Руководство французского "Пари Сен-Жермен" резко отреагировало на нежелание нападающего Килиана Мбаппе продолжать выступления в рядах команды после лета 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Cadena SER.

24-летний форвард сообщил ПСЖ, что не воспользуется опцией продления контракта до лета 2025-го. Французский гранд вынужден продать звезду в ближайшее трансферное окно, чтобы не потерять бесплатно.

По данным The New York Times, письмо Мбаппе оказалось в руках прессы раньше, чем дошло до офиса парижан. Боссы гранда планировали предложить нападающему улучшенные условия, в том числе и часть доходов от катарских инвестиционных фондов, но неожиданно были застигнуты врасплох информацией от журналистов. Теперь шейхи якобы выставили Мбаппе на трансфер.

Хотя руководство "Пари Сен-Жермен" и готово выслушать предложения по продаже чемпиона мира-2018, но установило ограничения. Мбаппе может покинуть "Парк де Пренс" этим летом, но трансфер в мадридский "Реал" будет заблокирован. "Сливочные" в прошлом году долго вели нападающего, но в последний момент парижане удержали Мбаппе космическими условиями контракта.

Воспитанник "Монако" в ПСЖ перешел перед сезоном 2017/18. С этого времени он провел 260 матчей во всех турнирах, в которых забил 212 мячей и отдал 98 результативных передач. С парижанами Мбаппе получил 5 чемпионских титулов и дошел до финала Лиги чемпионов 2019/20.

Напомним, английский "Манчестер Сити" впервые выиграл Лигу чемпионов во втором финале за три года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Реал ПСЖ Чемпионат Испании
NEWS
Украинские военные за неделю освободили семь населенных пунктов, - Маляр
Украинские военные за неделю освободили семь населенных пунктов, - Маляр
DAILY
Выборы в Раду и новый конкурент Кличко? Что происходит в украинской политике во время войны
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Выборы в Раду и новый конкурент Кличко? Что происходит в украинской политике во время войны