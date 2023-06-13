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Мбаппе шокував ПСЖ відмовою від контракту: шейхи затаїли образу, "Реал" грюкає в двері

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Париж, Вівторок 13 червня 2023 09:59
Мбаппе шокував ПСЖ відмовою від контракту: шейхи затаїли образу, "Реал" грюкає в двері Фото: Кіліан Мбаппе на тренуванні ПСЖ (facebook.com/PSG)
Автор: Антон Федорців

Керівництво французького "Парі Сен-Жермен" різко відреагувало на небажання нападника Кіліана Мбаппе продовжувати виступи в лавах команди після літа 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Cadena SER.

24-річний форвард сповістив ПСЖ, що не скористається опцією продовження контракту до літа 2025-го. Французький гранд вимушений продати зірку в найближче трансферне вікно, щоб не втратити безкоштовно.

За даними The New York Times, лист Мбаппе опинився в руках преси раніше, ніж дійшов до офісу парижан. Боси гранда планували запропонувати нападнику покращені умови, зокрема і частину доходів від катарських інвестиційних фондів, але були впіймані зненацька інформацією від журналістів. Тепер шейхи нібито виставили Мбаппе на трансфер.

Хоч керівництво "Парі Сен-Жермен" і готове вислухати пропозиції щодо продажу чемпіона світу-2018, але встановило обмеження. Мбаппе може покинути "Парк де Пренс" цього літа, але трансфер у мадридський "Реал" буде заблоковано. "Вершкові" торік довго вели нападника, але в останній момент парижани втримали Мбаппе космічними умовами контракту.

Вихованець "Монако" до ПСЖ перейшов перед сезоном 2017/18. З того часу він провів 260 матчів у всіх турнірах, у яких забив 212 м'ячів і віддав 98 результативних передач. Із парижанами Мбаппе здобув 5 чемпіонських титулів і дійшов до фіналу Ліги чемпіонів 2019/20.

Нагадаємо, англійський "Манчестер Сіті" вперше виграв Лігу чемпіонів у другому фіналі за три роки.

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