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Мбаппе замість переходу в "Реал" продовжив контракт із ПСЖ

Фото: Нассер Аль-Хелаїфі та Кіліан Мбаппе (psg.fr)
Автор: Антон Федорців

Тривала сага з переходом форварда Кіліана Мбаппе в мадридський "Реал" несподівано завершилася підписанням нового контракту з "Парі Сен-Жермен".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Парижани оголосили про підписання нової угоди з 23-річним нападником. Мбаппе залишиться на "Парк де Пренс" мінімум ще на 3 сезони.

Форвард обрав варіант залишитися в Парижі в останній момент. За даними інсайдера Фабріціо Романо, Мбаппе особисто зателефонував президенту мадридського "Реала" Флорентіно Пересу для відмови від запропонованої співпраці. "Вершкові" намагалися підписати француза ще минулого літа. У переході був зацікавлений і сам форвард.

Змінити думку Мбаппе змусила покращена пропозиція ПСЖ. За неофіційною інформацією, нападник отримав бонус за продовження контракту в розмірі 130 млн євро, зарплату 100 млн євро на рік і вплив на кадрову політику парижан.

Кіліан Мбаппе захищає кольори ПСЖ із літа 2017 року. У складі парижан він здобув 4 чемпіонські титули, 3 Кубки Франції, 2 Кубки Французької ліги та 2 Суперкубки Франції. Окрім того, Мбаппе чотири рази став найкращим бомбардиром Ліги 1.

Нагадаємо, що франкфуртський "Айнтрахт" тріумфував у Лізі Європи після серії пенальті з "Рейнджерс".

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