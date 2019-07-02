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Мажоритарник від "Слуги народу" виявився фігурантом кримінальної справи, - журналіст

Новини » Вибори 2019    02.07.2019 - 14:11
Мажоритарник від "Слуги народу" виявився фігурантом кримінальної справи, - журналіст
Фото: Оксана Бочкарьова (facebook.com/oksana.bochkaryova)

За даними журналіста, справу веде відділ розслідувань особливо тяжких злочинів

Кандидат від партії "Слуга народу", головний лікар Хмельницького обласного госпіталю для ветеранів війни Оксана Бочкарьова, яка балотується по 188 округу, підозрюється у розкраданні бюджетних коштів. Про це, посилаючись на рішення суду, написав журналіст Сергій Руденко, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

За його словами, кримінальне провадження відкрито за фактом привласнення в 2017-2018 роках групою осіб бюджетних коштів у розмірі понад 1,8 млн грн з 11,7 млн, виділених Хмельницькою обласною радою на виконання робіт з реконструкції системи стічних вод лікувального закладу.

"Згідно з матеріалами справи, головний лікар госпіталю (Оксана Бочкарьова) у змові з керівництвом ТОВ "Поділля-Інвест Сіті" (генеральний підрядник) та ТОВ "Юнібуд Енергосервіс" (проектувальник), використовуючи ряд підконтрольних фірм з ознаками фіктивності, сфальсифікували документи по закупівлі та встановленню на насосній станції госпіталю обладнання на суму 1,8 мільйона гривень", - заявив Руденко, посилаючись на інформацію на сайті Youcontrol

За словами журналіста, якщо можлива вина Бочкарьової буде доведена в суді, кандидатові від партії "Слуга народу" загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 5 років або обмеження волі на строк 3-8 років із забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років.

Мажоритарник від &quot;Слуги народу&quot; виявився фігурантом кримінальної справи, - журналістМажоритарник від &quot;Слуги народу&quot; виявився фігурантом кримінальної справи, - журналіст

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