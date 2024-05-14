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Почти на всех участках фронта продолжаются бои - Генштаб

Вторник 14 мая 2024 14:10
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Почти на всех участках фронта продолжаются бои - Генштаб Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Почти на всех участках фронта продолжаются бои. Наибольшая активность российских захватчиков фиксируется на Харьковском, Краматорском и Покровском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба в Telegram.

С начала текущих суток произошло 73 боевых столкновения.

На Харьковском направлении россияне совершили восемь атак на направлениях Глубокое - Слобожанское, Шебекино (РФ) - Волчанск, Борисовка - Веселое, а также безуспешно пытался продвинуться в сторону Липцев и Нескучного.

На Купянском направлении с начала суток произошло шесть боевых столкновений в районах Синьковки, Берестового, Стельмаховки и Мясожаровки.

На Лиманском направлении зафиксировано одно боевое столкновение неподалеку Ивановки.

На Краматорском направлении количество вражеских атак возросло до восьми. В частности, они зафиксированы на направлениях Бахмут - Новый, Бахмут - Клищеевка, Одрадовка - Клищеевка, Николаевка - Белая Гора. Кроме того, россияне нанесли два авиационных удара.

На Покровском направлении захватчики наиболее активны - с начала этих суток провели 24 атаки, в частности, в районах населенных пунктов Новоалександровка, Калиновое, Евгеновка и Нетайлово. Дважды привлекали для ударов боевую авиацию - возле Воздвиженки и Евгеновки.

На Кураховском направлении Силы обороны успешно отбили шесть атак противника. Российские захватчики действовали на направлениях Марьинка - Георгиевка и Славное - Новомихайловка.

На Ореховском направлении оккупанты совершили четыре безуспешные попытки штурмов возле Старомайорского в Донецкой области и Роботино в Запорожской области.

Приднепровское направление - захватчики три раза атаковали вблизи Крынок. Враг понес потери. Захватчики из артиллерии обстреляли районы населенных пунктов Крынки, Токаревка, Станислав, Ивановка, Тягинка и Змиевка.

На Северском, Торецком, Времовском и Гуляйпольском направлениях обстановка осталась без изменений.

"Украинские воины действуют решительно и самоотверженно. Делают все для того, чтобы не допустить продвижения противника вглубь нашей территории и сорвать его планы", - говорится в сообщении.

Ситуация в Харьковской области

Российские агрессоры начали наступление на северо-восток Харьковской области. По словам секретаря СНБО Александра Литвиненко, в атаках на Харьковскую область участвуют более 30 тысяч российских агрессоров.

В то же время глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что в настоящее время продолжается оперативная фаза российской пограничной операции в Харьковской области. Однако украинским силам уже удалось заблокировать врага.

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