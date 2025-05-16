"Почти военная экономика": оборонная промышленность ЕС намерена создать конкуренцию США

Раздробленной оборонной промышленности Европы в конечном итоге удастся создать крупных игроков, которые смогут составить конкуренцию США. Континент находится "почти в состоянии военной экономики".

Об этом сказал Роберто Чинголани, генеральный директор компании Leonardo, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Bloomberg .

"Я не сомневаюсь, что в будущем Европа найдет способ" создавать оборонные гиганты посредством слияний и поглощений, сказал он. Но консолидация займет время, и ее придется начинать с совместных предприятий и партнерств. "Это нужно делать постепенно", добавил Чинголани.

Компания Leonardo, крупнейшим акционером которой является итальянское государство, уже формирует партнерства с целью упрощения оборонного сектора и минимизации дублирования инвестиций.

Переговоры о создании европейского лидера в области космоса и спутников с авиастроителем Airbus и французской аэрокосмической фирмой Thales продвигаются по "дорожной карте", сказал Чинголани. Этот шаг - рассматриваемый как тестовый случай для европейской консолидации - направлен на то, чтобы лучше конкурировать с доминирующей компанией Илона Маска SpaceX.

Отдельное совместное предприятие с немецкой Rheinmetall по восстановлению парка бронетехники в Италии принесет значительные выгоды, сказал он. Партнерство, сформированное в прошлом году, может быть расширено, сказал Чинголани, подтвердив, что СП сделало необязывающую заявку на оборонное подразделение Iveco Group.

По его словам, автомобили, которые появятся в результате партнерства с Rheinmetall, будут "более цифровыми, более взаимосвязанными, более совместимыми, более быстрыми и эффективными", чем конкурирующие модели. "Мы будем производить машины, которые откроют гораздо больший рынок".

Истребители

63-летний Чинголани был министром энергетики Италии при бывшем премьер-министре Марио Драги, прежде чем возглавить Leonardo два года назад.

Он сказал, что открыт для сотрудничества между конкурирующими программами истребителей следующего поколения в Европе - крупнобюджетными проектами, которые обойдутся в десятки миллиардов евро. Любые решения остаются за правительствами, добавил он, повторив предыдущие комментарии глав партнера BAE Systems и Airbus, который возглавляет конкурирующий проект.

Стремление генерального директора Leonardo объединить оборонный сектор совпадает с широкомасштабными усилиями по укреплению военного потенциала региона после вторжения России в Украину в 2022 году и усилением требований США при президенте Дональде Трампе к союзникам по НАТО увеличить расходы.

По словам Чинголани, Европа остается "слишком раздробленной" в вопросах обороны, имея избыток платформ для истребителей, танков и вертолетов, а также 27 различных национальных армий.

"Мы должны проснуться, мы должны создать своего рода европейское оборонное пространство, мы должны усилить сотрудничество между оборонными компаниями", - сказал он. Континент должен стать сильнее, чтобы стать "прочным, более надежным партнером" в альянсе НАТО, сказал он.

Конкуренция с США

В то время как Чинголани выступает за более скоординированный европейский оборонный сегмент, компания также стремится расшириться в США через свое публичное подразделение Leonardo DRS Inc. Он сказал, не вдаваясь в подробности, что, поскольку Трамп увеличивает расходы на оборону, Leonardo планирует улучшить производство в США и укрепить свои структуры.

"США работают очень хорошо, и мы сотрудничаем по горячим темам", - сказал он. "Есть несколько программ, которые имеют очень стратегическое значение для будущего, и которые мы обсуждаем в настоящее время", - сказал Чинголани.

Рост акций оборонных компаний

Генеральный директор Leonardo наблюдал за подъемом стоимости акций Leonardo на фоне бума военных расходов по всему миру. В этом году акции выросли более чем на 80%, что является пятым лучшим показателем среди компаний, входящих в индекс Stoxx Europe 600. Шесть лидеров роста и семь из первых восьми - это оборонные компании.

Регион отреагировал на требования Трампа об увеличении расходов демонстрацией солидарности и огромной волной денег.

Европейский Союз планирует предоставить 150 млрд евро кредитов и разрешить государствам-членам потратить дополнительно 650 млрд евро на оборону, не нарушая бюджетных правил. Великобритания переносит помощь в целях развития на свои военные нужды, а Германия намерена нарушить традицию, ослабив конституционные ограничения на заимствования для перевооружения.

Чинголани заявил, что он уже увидел всплеск заказов после резкого увеличения расходов на оборону, вызванного глобальной напряженностью.

"Мы находимся почти в состоянии военной экономики, и оборонная промышленность, безусловно, в этом участвует", - сказал он. "Очевидно, что нам нужны полные инвестиции в оборону, потому что мы находимся под угрозой".