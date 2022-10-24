Почти весна. Синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Фото: какой будет погода в Украине в понедельник, 24 октября (Getty Images)

Сегодня, 24 октября, в Украине будет хоть и сыро, но без существенных осадков. В Киеве также дождей не ожидается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз погоды синоптика Наталки Диденко в Facebook.