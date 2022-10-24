Почти весна. Синоптики дали прогноз погоды на сегодня
Сегодня, 24 октября, в Украине будет хоть и сыро, но без существенных осадков. В Киеве также дождей не ожидается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз погоды синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"Везде без особых осадков. Туманы периодические, правда. Температура воздуха в Украине достаточно комфортная, +10…+18 градусов", - рассказала она.
По словам синоптика, в Киеве сегодня будет без дождя, днем до +14…+15 градусов.
"Дальше – снова дожди, но не холодно", - добавила Диденко.
В Укргидрометцентре не исключают сегодня облачную погоду, но с прояснениями.
"Утром в западных областях местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, - говорится в сообщении. - Температура днем 11-16°, на Закарпатье, Прикарпатье, в Одесской и Николаевской областях местами 17-19°".
Как сообщалось, в четверг, 20 октября, в Карпатах зафиксировали серьезное понижение температуры. Показатели на градуснике показали до -8 градусов.
Напомним, в Украине 18 сентября выпал первый снег. В сети появились фотографии с заснеженных карпатских гор.
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