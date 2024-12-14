Почти треть боев с начала суток зафиксировано на Курском направлении, - Генштаб

Вражеские обстрелы

В Генштабе отметили, что россияне продолжают разрушать украинские города в села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами.

В частности, сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов:

Гута Студенецкая, Галагановка, Бериловка, Николаевка, Тимоновичи Черниговской области;

Дмитровка Сумской области.

Также был нанесен авиаудар по населенному пункту Александровка Черниговской области.

Ситуация на фронтах

На Купянском направлении российские оккупанты дважды атаковали позиции Сил обороны в районе Лозовой.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 11 атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Першотравневое, Зеленый Гай, Копанки, Новосергиевка, Надежда, Макеевка и Терны. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

Войска оккупантов продолжают искать слабые места в нашей обороне вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Спорного, Выемки и Берестового на Северском направлении. Силами обороны успешно отражено восемь вражеских атак, три боестолкновения продолжаются. Кроме того, противник нанес авиационные удары четырьмя управляемыми бомбами по районам Северска и Григорьевки.

На Торецком направлении наши защитники отбили пять штурмовых действий врага в районе населенного пункта Торецк. К тому же, враг нанес авиаудары шестью КАБами по районам населенных пунктов Крымское и Петровка.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 19 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Новый Труд и Новооленевка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 17 атак противника, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес авиационные удары двумя управляемыми бомбами по районам населенных пунктов Старая Николаевка и Новая Полтавка.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 28 раз в сторону населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Заря, Курахово, Лисовка, Елизаветовка, Анновка и Успеновка. Девятнадцать попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты.

На Времовском направлении враг 19 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Раздольное, Новый Комар, Новоандреевка. До сих пор идут 11 боестолкновений, к тому же противник сбросил на районы Темировки и Новополя две управляемые авиационные бомбы.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары неуправляемыми ракетами по району Гуляй Поля.

Малая Токмачка и Роботино подверглись ударам авиационными управляемыми бомбами на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении противник нанес авиационные удары неуправляемыми ракетами по району Николаевки.

На Курском направлении с начала суток состоялось 45 боестолкновений, 26 из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес семь авиаударов, сбросив десять управляемых бомб и совершил 212 артиллерийских обстрелов по населенным пунктам РФ и позициям наших защитников.

На остальных направлениях - без особых изменений.